Un tribunal espagnol ordonne à Meta de payer 550 millions de dollars aux entreprises de médias numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Cour déclare que Meta a enfreint les règles de l'UE en matière de protection des données

*

Une compensation doit être versée à 87 médias numériques

*

La décision peut faire l'objet d'un appel. Pas de commentaire immédiat de la part de Meta

(Ajout d'un détail de la décision et du contexte du paragraphe 5)

Un tribunal espagnol a ordonné au propriétaire de Facebook, Meta META.O , de verser 479 millions d'euros (552 millions de dollars) à des médias numériques espagnols pour pratiques de concurrence déloyale et infraction à la réglementation de l'Union européenne sur la protection des données.

Le tribunal de commerce de Madrid a déclaré jeudi que l'indemnisation, qui sera versée à 87 éditeurs de presse numérique et agences de presse, était liée à l'utilisation par Meta de données personnelles à des fins de publicité comportementale sur Facebook et Instagram.

Il a déclaré que le géant américain de la technologie avait obtenu un "avantage concurrentiel significatif" sur le marché espagnol de la publicité en ligne en traitant illégalement les données des utilisateurs.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LA DERNIÈRE D'UNE SÉRIE D'ENQUÊTES EUROPÉENNES SUR META

Le tribunal a déclaré que Meta avait enfreint le règlement général sur la protection des données de l'UE et, par conséquent, la législation espagnole en matière de concurrence.

La plainte déposée par les médias espagnols portait sur le changement de base juridique de Meta pour le traitement des données personnelles lorsque le GDPR est entré en vigueur en mai 2018.

Meta est passé du consentement de l'utilisateur à la "nécessité pour l'exécution d'un contrat" pour justifier la publicité comportementale. Les régulateurs ont par la suite jugé cette base inadéquate.

En août 2023, Meta est revenu au consentement comme base juridique. Le juge a estimé qu'au cours de ces cinq années, Meta a réalisé au moins 5,3 milliards d'euros de bénéfices grâce à la publicité et a considéré que la totalité de ce montant avait été obtenue en violation du GDPR.

Une plainte similaire est actuellement en cours d'examen en France.

Cette décision, qui peut faire l'objet d'un appel, est la dernière d'une série d'amendes infligées à Meta en Europe.

L'année dernière, la Commission européenne a infligé à Meta une amende de près de 800 millions d'euros pour avoir lié son service de petites annonces en ligne Facebook Marketplace à son réseau social Facebook et pour avoir imposé des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne.

Le gouvernement espagnol de gauche a également ciblé les violations présumées de la vie privée par Meta. Le Premier ministre Pedro Sanchez a déclaré mercredi qu'une commission de la chambre basse enquêterait sur Meta pour avoir prétendument utilisé un mécanisme caché pour suivre l'activité sur le web des utilisateurs d'appareils Android. Meta a déclaré qu'elle collaborerait avec les autorités espagnoles sur cette question.

(1 dollar = 0,8681 euro)