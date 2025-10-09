 Aller au contenu principal
Un tribunal espagnol cite à comparaître le fondateur de Gotham City dans le cadre de l'enquête sur le cours de l'action Grifols
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires de Gotham et General Industrial Partners au paragraphe 7)

La Haute Cour d'Espagne a convoqué jeudi le fondateur du vendeur à découvert américain Gotham City Research, Daniel Yu, pour qu'il témoigne sur les allégations selon lesquelles sa société a diffusé des informations trompeuses sur l'entreprise pharmaceutique Grifols afin d'influencer le cours de son action.

En janvier 2024, Gotham City, qui avait déjà vendu à découvert les actions de Grifols GRLS.MC , a publié un rapport accusant l'entreprise de surestimer ses bénéfices et de sous-estimer ses dettes. Grifols a nié ces allégations mais a perdu environ un tiers de sa valeur marchande à la suite de ce rapport.

La vente à découvert consiste à emprunter une action pour la vendre dans l'espoir d'en faire baisser le prix, puis à la racheter à un prix inférieur pour empocher la différence.

Le juge d'instruction Jose Luis Calama a également convoqué le directeur de General Industrial Partners (GIP) Cyrus de Weck, a indiqué le tribunal dans un communiqué.

GIP est un partenariat entre Gotham City Research et Portsea Asset Management, fondé par de Weck.

Yu et de Weck ont tous deux été convoqués en tant que personnes faisant l'objet d'une enquête dans le cadre d'infractions potentielles liées au marché, a déclaré le tribunal.

"Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de fournir toutes les informations nécessaires et d'apporter des éclaircissements à cette enquête", a déclaré à Reuters un représentant de Gotham City et de GIP.

Gotham City a déclaré en mai , dans une affaire distincte concernant ses recherches sur Grifols, qu'elle restait confiante dans l'intégrité de son travail et qu'elle s'y tenait.

La comparution de Yu est prévue pour le 26 février, la procédure pouvant se prolonger jusqu'au 27 février si nécessaire. Cyrus de Weck doit témoigner le 5 mars, avec la possibilité de poursuivre la procédure le lendemain.

