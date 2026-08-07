Un tribunal du Nouveau-Mexique condamne Meta à verser 567 millions de dollars au profit d'un fonds dédié à la santé mentale des adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andrew Hay

Jeudi, un tribunal du Nouveau-Mexique a condamné Meta META.O à verser 567 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) à un fonds d'État destiné à lutter contre les problèmes de santé mentale rencontrés par les adolescents utilisant ses produits.

Cette décision rendue par le tribunal du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique, à Santa Fe, fait suite à un procès au cours duquel un jury de l'État a condamné l'entreprise à une amende de 375 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour des problèmes de santé mentale et d'exploitation sexuelle présumés chez des adolescents, liés à l'utilisation de ses produits.