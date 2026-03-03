Un tribunal de New York refuse d'annuler une décision d'arbitrage qui favorisait Venture Global au détriment de Shell

* Un juge rejette la demande de Shell d'annuler une sentence arbitrale

* Venture Global est accusée d'avoir vendu du GNL à des prix plus élevés après l'invasion de l'Ukraine

* Shell et Repsol ont perdu l'arbitrage; BP a gagné mais les dommages-intérêts sont en suspens

(Ajout de détails, de commentaires et de contexte à partir du paragraphe 2) par Curtis Williams, Jonathan Stempel et Marwa Rashad

Un juge de l'Etat de New York a rejeté lundi la demande de la major pétrolière britannique Shell SHEL.L d'annuler une sentence arbitrale favorable à Venture Global VG.N dans un litige portant sur la vente présumée irrégulière de gaz naturel liquéfié par la société américaine.

Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État a décidé qu'aucune investigation supplémentaire n'était justifiée en raison de la déférence substantielle que la Cour doit accorder aux décisions arbitrales. Cette décision met fin à la contestation par Shell du fait que Venture Global ne lui a pas fourni de cargaisons de GNL pendant des années après que l'usine a commencé à produire du gaz surfondu.

"Nous nous félicitons que la Cour suprême de l'État de New York ait complètement rejeté les requêtes de Shell visant à annuler la sentence arbitrale unanime rendue en faveur de Venture Global en août 2025", a déclaré lundi un porte-parole de Venture Global.

Shell n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Plusieurs sociétés énergétiques, dont Shell, Repsol

REP.MC et BP BP.L , ont commencé à déposer des demandes d'arbitrage en 2023 contre Venture Global, qui exploite des installations d'exportation de GNL en Louisiane. Le producteur de GNL est accusé d'avoir abusivement profité de la vente de gaz à des prix plus élevés sur le marché au comptant à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au lieu d'honorer ses contrats.

Shellet Repsol ont perdu leur procès , tandis que BP a gagné son procès en octobre. Les dommages et intérêts de BP n'ont pas encore été déterminés.

L'affaire Shell portait sur des cargaisons provenant de l'installation de Venture Global à Calcasieu Pass, en Louisiane. Shell a accusé Venture Global d'avoir retardé la date prévue d'octobre 2022 pour le début des opérations commerciales de l'installation, dans le but de vendre du gaz ailleurs aux prix du marché.

Dans des documents judiciaires, Shell affirme que Venture Global a dissimulé aux trois arbitres des communications expliquant ses activités liées à l'installation. Venture Global a répliqué que les allégations de fraude et de mauvaise conduite formulées par Shell constituaient une tentative infondée et inappropriée de faire échouer un arbitrage "complet et équitable".

L'installation de Calcasieu Pass a commencé ses activités commerciales en avril 2025. Shell a conclu un autre contrat à long terme avec l'installation de Venture Global à Plaquemines, également en Louisiane.