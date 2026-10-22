Un tribunal de Louisiane achète des serveurs d'IA pour tester comment cette technologie peut alléger la charge de travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Sara Merken

Un tribunal de l’État de Louisiane, situé de l’autre côté du Mississippi, en face de La Nouvelle-Orléans, s’est doté de deux nouveaux serveurs d’intelligence artificielle destinés à alimenter de nouveaux outils destinés à aider le personnel judiciaire et les juges.

Ces serveurs et les équipements associés, installés il y a environ un mois au sein de la Cour d'appel du cinquième circuit de Louisiane, à Gretna, s'inscrivent dans le cadre du projet de la cour visant à créer ses propres applications d'IA, tout en continuant à tester d'autres solutions disponibles sur le marché, ont écrit mardi le juge Scott Schlegel et la présidente Susan Chehardy dans un article publié sur Substack.

“Les prix des jetons, les abonnements et les coûts d’exploitation de l’IA seront probablement très différents d’ici quelques années”, ont écrit les juges. “Plutôt que de miser entièrement sur une seule approche, nous avons décidé de poursuivre les deux voies et de tirer les leçons de cette expérience.”

Le tribunal a acheté deux serveurs Dell équipés de puces Nvidia qui coûtaient environ 65 000 dollars chacun au moment de l’achat, a déclaré Schlegel à Reuters. Il a précisé que le tribunal ne recommandait aucun produit en particulier et que les autres tribunaux devaient évaluer leurs besoins spécifiques.

Le tribunal de Louisiane semble être le premier tribunal d’État à annoncer une telle initiative, alors même que les tribunaux d’État et fédéraux à travers le pays mettent en place des règles et des lignes directrices régissant l’utilisation de l’IA par les juges et le personnel judiciaire.

Au niveau fédéral, le greffe de la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis, basée à La Nouvelle-Orléans, utilise des serveurs locaux pour prendre en charge les applications de traitement des dossiers, ce qui inclut l’intégration d’une “IA limitée” afin d’accroître l’efficacité et la productivité, a déclaré à Reuters Thomas Plunkett, greffier de la cour.

Soixante pour cent des juges interrogés dans le cadre d’une enquête par échantillonnage aléatoire publiée en mars ont déclaré utiliser au moins un outil d’IA dans leur travail, selon l’étude menée par des chercheurs de l’université Northwestern .

Le tribunal de l’État de Louisiane collabore avec l’Institut pour la promotion d’une IA juridique et éthique (ALEA Institute), une organisation à but non lucratif, afin de développer des applications d’IA. Schlegel a expliqué à Reuters que le projet avait débuté par des entretiens avec le personnel judiciaire et les greffiers afin d’identifier les domaines dans lesquels cette technologie pourrait s’avérer utile.

“Peut-elle aider, doit-elle aider, et dans quelle mesure doit-elle aider? Elle doit compléter, pas remplacer”, a-t-il déclaré.

Les juges ont indiqué que les premiers efforts se concentreraient sur le processus de réception et de conformité lors du dépôt des documents.

Le tribunal espère développer ultérieurement des capacités permettant de signaler lorsque des dépôts concernent des affaires inexistantes et de vérifier si les documents contiennent des instructions cachées destinées à manipuler les systèmes d’IA, ont-ils écrit. De futures applications pourraient également aider les avocats du personnel à rédiger des mémoires à l’intention du juge, documents destinés à aider ce dernier à se préparer.

Daniel Linna, professeur de droit à l’université Northwestern et coauteur de l’étude sur l’utilisation de l’IA par les juges, a déclaré cette semaine à Reuters qu’il n’avait pas connaissance de nombreux juges développant des outils d’IA. Avec des étudiants de Northwestern, il a mis au point un prototype d’outil en collaboration avec un juge afin d’examiner les décisions relatives aux prestations d’invalidité de la Sécurité sociale, et travaille actuellement avec d’autres juges sur un projet de gestion des dossiers.

“Il y a un intérêt à créer des outils spécifiques à un domaine, dans lesquels on peut intégrer des garde-fous et d’autres dispositifs pour s’assurer d’obtenir le niveau de précision souhaité pour ce type de travail”, a-t-il déclaré.