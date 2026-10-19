Un tribunal bulgare valide un mandat d'arrêt contre deux Allemands dans l'affaire de l'incendie de Starlink

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal bulgare a approuvé la délivrance d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de deux citoyens allemands accusés d’avoir incendié des antennes Starlink de SpaceX SPCX.O près de Sofia, a déclaré un porte-parole à Reuters.

* Le parquet affirme que les deux hommes sont entrés en Bulgarie depuis la Serbie le 9 octobre, ont passé plusieurs heures dans le pays avant de retourner en Serbie. Ils sont accusés d'avoir incendié des antennes Starlink sur le site de Plana Teleport, au sud de Sofia

* S'ils sont reconnus coupables, ils encourent entre trois et douze ans de prison, a rapporté l'agence de presse nationale bulgare BTA. Cette décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de trois jours

* L’Ukraine utilise largement les terminaux Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et installe des récepteurs Starlink dans bon nombre de ses drones dans le cadre de leurs systèmes de guidage

* D'autres pays ont imputé des incidents similaires d'incendie à des actes de sabotage liés à la Russie. Moscou affirme que ces accusations sont sans fondement et résultent d'une hystérie anti-russe