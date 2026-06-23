Un tribunal britannique donne son feu vert à une action en justice de 4 milliards de dollars contre Apple concernant les services iCloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Près de 40 millions d'utilisateurs britanniques d'iCloud concernés par un recours collectif

* Le recours porte sur une période de sept ans à compter de 2018

* L'association de consommateurs « Which? » représentera ces millions d'utilisateurs Apple

(Ajout de la position d'Apple au paragraphe 6)

Le tribunal britannique de la concurrence a approuvé une action collective de 3 milliards de livres sterling (4 milliards de dollars) contre Apple AAPL.O concernant son service de stockage iCloud, a annoncé mardi l'association de consommateurs « Which? », ouvrant ainsi la voie à des dizaines de millions de consommateurs souhaitant se joindre à cette action collective.

Le Tribunal d’appel de la concurrence a rendu début juin une ordonnance de procédure collective autorisant « Which? » à représenter les utilisateurs d’Apple, après avoir rejeté une tentative du géant américain de la technologie visant à bloquer certaines parties de l’affaire.

Which? a déposé sa plainte en novembre 2024 et soutient qu’Apple a abusé de sa position dominante en « piégeant » les utilisateurs d’iPhones et d’autres appareils dans son service de stockage iCloud, limitant ainsi leur capacité à se tourner vers des fournisseurs de services cloud concurrents.

L’association de consommateurs affirme qu’Apple a agi ainsi en imposant des restrictions techniques au stockage de certains fichiers, en liant iCloud aux appareils iOS et en utilisant des messages d’alerte et la conception du système pour orienter les utilisateurs vers son propre service, ce qui affaiblit la concurrence et fait grimper les prix.

« Which? tient à préciser qu’aucune entreprise, aussi puissante soit-elle, ne peut s’en tirer en abusant de sa position », a déclaré Anabel Hoult, directrice générale de Which?, dans un communiqué.

En réponse à une demande de commentaire, Apple a renvoyé à des déclarations antérieures dans lesquelles elle affirmait que ces allégations étaient infondées, qu’aucun client n’était obligé d’utiliser son service iCloud – des alternatives étant disponibles – et qu’elle « contestait fermement » la décision initiale du tribunal et comptait faire appel.

Cette action est intentée au nom de près de 40 millions d’utilisateurs britanniques d’iCloud ayant utilisé le service entre novembre 2018 et juin 2026. Which? estime le montant total des dommages-intérêts à environ 3 milliards de livres sterling, avec des indemnités pouvant atteindre 77 livres sterling par personne si la plainte aboutit.

Le procès devrait avoir lieu en 2028.

(1 dollar = 0,7563 livre sterling)