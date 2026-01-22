Un tribunal autorise TikTok à poursuivre ses activités au Canada pour l'instant

(Ajout de la réponse du ministère canadien de l'industrie au paragraphe 5) par David Ljunggren

La Cour fédérale du Canada a annulé mercredi l'ordre du gouvernement de fermer les activités canadiennes de TikTok, permettant ainsi à l'application de vidéos courtes de continuer à fonctionner pour l'instant, et a demandé à Ottawa de réexaminer l'affaire.

En novembre 2024, le ministère canadien de l'industrie a ordonné la dissolution des activités de TikTok , en invoquant des risques pour la sécurité nationale, mais il a ajouté que le gouvernement ne bloquait pas l'accès ou la capacité des utilisateurs à créer du contenu.

TikTok, qui affirme avoir plus de 14 millions d'utilisateurs mensuels au Canada, a fait appel de cette décision.

Dans un bref jugement, le juge de la Cour fédérale Russel Zinn a annulé l'ordonnance et renvoyé l'affaire à la ministre de l'industrie, Mélanie Joly, pour qu'elle la réexamine. Il n'a pas donné de raisons.

Le ministère de l'industrie a déclaré que Mme Joly "va maintenant procéder à un nouvel examen de la sécurité nationale", ajoutant qu'il n'était pas en mesure de faire d'autres commentaires, compte tenu des dispositions légales en matière de confidentialité.

Dans un communiqué, TikTok s'est félicité de cette décision et a déclaré qu'il se réjouissait de travailler avec Mme Joly.

Le Premier ministre Mark Carney a cherché à resserrer les liens avec la Chine afin de compenser les dommages causés à l'économie canadienne par les droits de douane américains.

Le Canada et d'autres pays ont passé TikTok au crible, craignant que la Chine n'utilise l'application pour collecter des données sur les utilisateurs ou pour promouvoir ses intérêts. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance.

En septembre dernier, TikTok a accepté d'améliorer ses mesures visant à empêcher les enfants d'accéder à son site web et à son application au Canada, après qu'une enquête a révélé que ses efforts pour bloquer les enfants et protéger les informations personnelles étaient inadéquats.