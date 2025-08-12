Un tribunal australien se prononce en partie contre Apple et Google dans le procès Epic Games

Un tribunal australien a estimé que les magasins d'applications pour smartphones d'Apple

AAPL.O et d'Android GOOGL.O , propriété de Google, n'étaient pas concurrentiels, ont rapporté mardi les médias locaux, dans une victoire partielle pour le développeur de jeux Fortnite, Epic Games, contre les géants de la technologie.

Dans le cadre d'un litige de plusieurs années entre Epic et les fabricants de smartphones dominants dans plusieurs juridictions à travers le monde, le tribunal fédéral australien a estimé que les magasins d'applications des fabricants de téléphones n'avaient pas de protection contre les comportements anticoncurrentiels, ont indiqué les médias.

Epic Games avait affirmé que les frais d'Apple et de Google pour le téléchargement de ses jeux étaient trop élevés et que les fabricants de téléphones empêchaient les utilisateurs de télécharger son magasin d'applications alternatif.

Le jugement australien, qui compte 2 000 pages, n'a pas été publié par le tribunal mardi, mais les médias ont indiqué que le résumé du juge incluait la conclusion selon laquelle les fabricants de smartphones n'avaient pas enfreint la loi de manière intentionnelle.

Dans un post sur X, Epic a déclaré que le tribunal australien "vient de conclure qu'Apple et Google abusent de leur contrôle sur la distribution des applications et les paiements in-app pour limiter la concurrence".

Epic est un studio de jeux américain soutenu par le groupe chinois Tencent 0700.HK .

"L'Epic Games Store et Fortnite vont arriver sur iOS en Australie", indique le message d'Epic. "C'est une GAGNE pour les développeurs et les consommateurs en Australie!"

Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle se félicitait du rejet par le tribunal de certaines des demandes d'Epic, mais qu'elle n'était pas du tout d'accord avec sa décision sur d'autres points.

"Apple est confronté à une concurrence féroce sur tous les marchés où il opère", a déclaré le géant technologique californien.

Google s'est félicité du rejet par le tribunal de certaines plaintes d'Epic Games, mais "nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation par le tribunal de nos politiques et pratiques de facturation, ni avec ses conclusions concernant certains de nos partenariats historiques, qui ont tous été façonnés dans un contexte de concurrence féroce sur le marché de la téléphonie mobile".

"Nous examinerons la décision dans son intégralité dès que nous la recevrons et évaluerons les prochaines étapes."