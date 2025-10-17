Zone euro: L'inflation confirmée à 2,2% sur un an en septembre - Eurostat

Un client échange un billet de dix euros contre deux billets de cinq euros

L'inflation dans la zone euro a progressé comme prévu en septembre, ce qui devrait renforcer les paris sur le maintien des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) à leur niveau actuel pendant un certain temps.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,2% en septembre en rythme annuel, confirmant ainsi la première estimation publiée plus tôt ce mois-ci, contre 2% en août, montrent les données définitives d'Eurostat.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient également sur une légère accélération des prix à 2,2% sur un an en septembre.

Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services, a précisé Eurostat.

Sur un mois, l'inflation ressort à 0,1% en septembre, comme anticipé par les économistes.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,4%, contre 2,3% en août.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)