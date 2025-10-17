 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: L'inflation confirmée à 2,2% sur un an en septembre - Eurostat
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 11:46

Un client échange un billet de dix euros contre deux billets de cinq euros

Un client échange un billet de dix euros contre deux billets de cinq euros

L'inflation dans la zone euro a progressé comme prévu en septembre, ce qui devrait renforcer les paris sur le maintien des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) à leur niveau actuel pendant un certain temps.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,2% en septembre en rythme annuel, confirmant ainsi la première estimation publiée plus tôt ce mois-ci, contre 2% en août, montrent les données définitives d'Eurostat.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient également sur une légère accélération des prix à 2,2% sur un an en septembre.

Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services, a précisé Eurostat.

Sur un mois, l'inflation ressort à 0,1% en septembre, comme anticipé par les économistes.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,4%, contre 2,3% en août.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 17 octobre 14:51

    @Harobaze78 et apparemment sur 4 ans

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank