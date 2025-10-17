Le fabricant chinois de voitures électriques Nio rebondit en Bourse, après une accusation de malversation

Une chaîne de production de véhicules électriques dans une usine du constructeur automobile chinois NIO à Hefei, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, le 24 septembre 2025 ( AFP / Jade GAO )

L'action de la société chinoise de véhicules électriques Nio Inc a rebondi vendredi après avoir fortement chuté la veille, en raison des poursuites engagées par le fonds souverain singapourien GIC, qui l'accuse d'avoir gonflé son chiffre d'affaires.

Nio Inc est pointée du doigt pour avoir publié des déclarations trompeuses, qui ont artificiellement gonflé la valeur de ses titres et causé des "pertes importantes" à GIC, décrit la plainte déposée dans le district sud de New York.

GIC affirme avoir acquis 54,5 millions de certificats de dépôts d'actions (American Depositary Receipts, ADR) entre le 11 août 2020 et le 11 juillet 2022 à des prix selon lui gonflés, et cherche à obtenir des dommages et intérêts.

Vendredi après-midi, le titre de Nio avaient avancé de 2,54% à Singapour et de 2,17% à Hong Kong.

La veille, il avait au contraire chuté de 9,8% à Singapour et de 13% à Hong Kong après la médiatisation du procès, qui a été intenté en août.

Le GIC, un des plus grands fonds souverains au monde, a acheté environ 54,5 millions d'actions américaines de Nio entre le 11 août 2020 et le 11 juillet 2022.

Les déboires judiciaires de Nio pourraient la freiner dans ses projets de levée de fonds. Le mois dernier, Nio a levé 1,2 milliard de dollars grâce à une vente d'actions.

La société a nié les accusations. Sollicitée, elle n'a pas immédiatement répondu aux demandes de l'AFP.

Nio conçoit, développe, fabrique et vend des véhicules électriques. Elle est entrée en bourse aux États-Unis en 2018 et est également cotée à Hong Kong et à Singapour.

"Bien que cette allégation porte atteinte à la gouvernance d'entreprise de Nio, nous ne pensons pas qu'elle aura un impact significatif sur ses activités, compte tenu de l'accélération de la production des nouveaux modèles ES8 et Onvo L90", a déclaré le fournisseur d'analyses financières Morningstar Research Pte Limited dans une note.

"Nous pensons que les ventes de véhicules et l'amélioration de la rentabilité devraient soutenir le cours de l'action à court terme", a ajouté l'entreprise.