Un tribunal approuve l'accord à l'amiable de 72,5 millions de dollars conclu entre Bank of America et les plaignantes d'Epstein

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Un juge fédéral a déclaré jeudi qu’il allait approuver définitivement l’accord de règlement à l’amiable de 72,5 millions de dollars conclu par Bank of America

BAC.N dans le cadre d’un recours collectif intenté par des femmes qui accusaient la deuxième plus grande banque américaine d’avoir facilité les abus sexuels dont elles avaient été victimes de la part du défunt financier Jeffrey Epstein.

* Le juge fédéral de district Jed Rakoff a déclaré jeudi à Manhattan, lors d’une audience, que cet accord permettrait à de nombreuses victimes d’obtenir une indemnisation « substantielle » et « justice, même si elle est partielle ». Il a rejeté l’argument avancé par trois plaignantes selon lequel l’accord était trop large, car il les obligeait à renoncer à des actions en justice connexes contre la banque et d’autres défendeurs potentiels sans obtenir d’indemnisation.

* Il a également rejeté l’argument des plaignantes selon lequel l’accord ne devrait pas couvrir les plaintes qui présentaient des différences substantielles par rapport à celles de la plaignante principale, connue sous le pseudonyme de Jane Doe.

* Mme Doe, une résidente de Floride, a déclaré qu’elle vivait en Russie lorsqu’elle a rencontré Epstein, et qu’il avait abusé sexuellement d’elle au moins 100 fois entre 2011 et 2019. Elle a affirmé qu’Epstein l’avait payée à plusieurs reprises pour faciliter son trafic sexuel, et que son argent avait été transféré à plusieurs reprises vers et depuis ses comptes à la Bank of America.

* Cette action en justice fait partie d’une série de poursuites accusant les banques d’Epstein d’avoir ignoré des transactions financières suspectes liées à ce dernier, par crainte de perdre sa clientèle.

* Bon nombre de ces transactions ont eu lieu après qu’Epstein eut plaidé coupable en 2008 d’une accusation de prostitution devant un tribunal de l’État de Floride et qu’il eut été inscrit au registre des délinquants sexuels.

* Les avocats de Mme Doe ont conclu, en 2023, des accords à l’amiable de 290 millions de dollars avec JPMorgan Chase JPM.N et de 75 millions de dollars avec la Deutsche Bank DBKGn.DE au nom des plaignantes d’Epstein.

* En acceptant de conclure un accord en mars, Bank of America a déclaré qu’elle n’avait pas facilité des crimes liés au trafic sexuel.

* Epstein est décédé dans une cellule de prison de Manhattan en août 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. Le médecin légiste de la ville de New York a conclu à un suicide.