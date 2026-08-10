Un tribunal américain statue que Meta et d'autres entreprises technologiques doivent faire face à des milliers de poursuites judiciaires liées à la dépendance aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire des avocats des plaignants, de détails sur la décision rendue au Nouveau-Mexique, ainsi que des paragraphes 6 à 9 et 15)

* La Cour d’appel du neuvième circuit estime que l’article 230 offre une défense en matière de responsabilité, et non une immunité, et que l’appel est donc prématuré

* La cour d’appel rejette également la demande de Meta visant à reporter le procès intenté par 29 procureurs généraux d’État

* Le contentieux fédéral porte sur plus de 3 000 actions en justice

par Diana Novak Jones

Lundi, une cour d’appel américaine a autorisé la poursuite de milliers de poursuites judiciaires à l’encontre de Meta Platforms META.O , de Google ( GOOGL.O ) d’Alphabet, de TikTok (ByteDance) et de Snapchat ( SNAP.N ) de Snap Inc., au motif qu’elles auraient conçu leurs produits pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs.

La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, basée à San Francisco, a rejeté l’appel interjeté par Meta et TikTok visant à faire annuler une décision d’un tribunal inférieur les obligeant à répondre de plus de 3 000 actions en justice intentées devant un tribunal fédéral, estimant que les entreprises avaient interjeté appel trop tôt.

Les entreprises avaient fait valoir que l’article 230 du Communications Decency Act de 1996 — qui protège généralement les entreprises en ligne contre les plaintes relatives aux contenus publiés par leurs utilisateurs — empêche également toute action en justice alléguant qu’elles auraient omis d’avertir le public du caractère addictif de leurs plateformes.

La plupart des appels sont interjetés après qu’une affaire a abouti à une décision ou à un verdict. Les entreprises ont soutenu qu’elles ne devaient pas avoir à attendre la fin du litige pour contester le rejet par le tribunal de première instance de leur moyen de défense fondé sur l’immunité. Mais la Cour d’appel du 9e circuit a estimé que l’article 230 prévoyait un moyen de défense contre la responsabilité, et non une immunité contre les poursuites judiciaires, et que l’appel était donc prématuré.

META ÉCHOUE DANS SA TENTATIVE DE REPORTER UN PROCÈS INTERÉTATIQUE

La cour a également rejeté la demande de Meta visant à reporter un procès devant s’ouvrir mercredi dans le cadre d’une action intentée par 29 procureurs généraux d’État, qui reprochent à l’entreprise d’avoir illégalement collecté et utilisé les données d’enfants, d’avoir conçu ses plateformes de réseaux sociaux pour maintenir les jeunes utilisateurs sous dépendance et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité. L’entreprise avait fait valoir que le procès ne pouvait pas se poursuivre tant que l’appel était en instance. Cette nouvelle intervient quelques jours après qu’un juge du Nouveau-Mexique a estimé que Meta avait causé une nuisance publique dans cet État et lui a ordonné de verser 567 millions de dollars à un fonds dédié à la santé mentale des adolescents et de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les jeunes.

Les représentants de Meta et de TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la décision rendue lundi.

Dans un communiqué, Lexi Hazam et Previn Warren, les avocats représentant les plaignants, ont déclaré que cette décision constituait la dernière "échappatoire procédurale" de Meta avant le début du procès cette semaine.

"C’est lors d’un procès que le public découvrira ce que Meta savait de l’impact de ses produits sur les enfants, à quel moment elle en a pris connaissance, et ce qu’elle a choisi de faire de ces informations", a déclaré Mme Hazam. "Meta s’est battue pour soustraire ces preuves au regard du public."

DES MILLIERS DE POURSUITES

Intentées par des États, des municipalités, des districts scolaires et des particuliers, ces actions en justice allèguent que les entreprises de réseaux sociaux ont délibérément rendu les jeunes utilisateurs dépendants, contribuant ainsi à la montée en flèche de la dépression, de l’anxiété et des troubles liés à l’image corporelle, ainsi qu’à une crise plus générale de santé mentale chez les jeunes Américains ces dernières années.

Les parents, les districts scolaires, les États et d’autres plaignants avaient fait valoir que la décision du tribunal de première instance n’était pas définitive et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un appel. Mais ils se sont également opposés aux arguments des entreprises concernant l’article 230, affirmant que celui-ci ne couvrait pas les plaintes liées à la manière dont elles exploitent et conçoivent leurs produits. Ces affaires, qui ont été regroupées devant la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie, visent à obtenir des dommages-intérêts, des sanctions et des mesures de réparation de la part des entreprises. Ces dernières ont fait appel des ordonnances rendues par la juge Rogers en 2023 et 2024 qui autorisaient dans une large mesure la poursuite de la procédure.

Ces entreprises font face à des centaines d’autres poursuites pour des motifs similaires devant les tribunaux d’État, dont environ 3 300 font l’objet d’une procédure regroupée devant le tribunal d’État de Californie. Dans le cadre de la première action en justice à avoir fait l’objet d’un procès au sein du contentieux californien, et d’un test très suivi visant à déterminer comment les jurys pourraient réagir face à des plaintes similaires, un jury de Los Angeles a estimé en mars que Meta et Google avaient fait preuve de négligence en concevant des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes. Le jury a accordé 6 millions de dollars à une jeune femme qui affirme être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance. La décision rendue au Nouveau-Mexique pour nuisance publique à l’encontre de Meta fait suite à une phase antérieure du procès, au cours de laquelle un jury avait, en mars, condamné l’entreprise à verser 375 millions de dollars après avoir conclu qu’elle avait induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes.

Meta et Google, qui ont tous deux contesté les accusations portées dans ces affaires, ont déclaré qu’ils feraient appel.