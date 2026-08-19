Un tribunal américain reporte l'audience concernant l'acquisition par Google des données de Spirit Airlines, suite à l'opposition du syndicat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, un tribunal américain des faillites a reporté au 9 septembre une audience visant à approuver la vente de données commerciales internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines, en faillite, à Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, pour un montant de 10 millions de dollars.

Le report de l'audience, initialement prévue mercredi, intervient alors que l'Association of Flight Attendants-CWA (AFA), qui représente le personnel de cabine de Spirit, a déposé une objection à cette vente.

* Les données concernées comprennent les e-mails des employés de Spirit Airlines, les messages Microsoft Teams, les feuilles de calcul et les calendriers, ainsi que des données relatives au marketing, à la productivité et aux opérations. Google prévoit d’utiliser ces données pour le développement de produits et l’entraînement de ses modèles d’IA.

* L’AFA a déclaré qu’elle demandait que des restrictions soient imposées à la vente des données des agents de bord et que des protections supplémentaires soient accordées aux employés si la vente était approuvée.

* Spirit a déclaré que ces données seraient anonymisées et ne contiendraient aucune information sur les clients ni aucune donnée permettant d'identifier des personnes.

* Toutefois, le syndicat a fait valoir que, l’accord de vente exigeant que les liens entre les ensembles de données soient préservés, il craignait que des informations concernant des individus ou de petits groupes puissent potentiellement être reconstituées.

* Spirit procède à la cession de ses actifs dans le cadre d’une procédure de faillite après avoir cessé ses activités en mai en raison d’un endettement élevé et de coûts de carburant élevés.