 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un tribunal américain ordonne à DTE Energy de payer 100 millions de dollars pour violation de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act)
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 01:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2 et de la réponse de l'entreprise aux paragraphes 3 et 4)

Un tribunal américain a ordonné à DTE Energy DTE.N et à ses filiales de payer 100 millions de dollars et de se conformer à la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) en raison d'une violation liée à une installation de coke sur l'île de Zug dans le Michigan, a déclaré le ministère de la Justice mardi.

Le tribunal de district américain pour le district oriental du Michigan a déclaré que les permis doivent être demandés dans un délai de 250 jours dans le cadre du New Source Review, un programme de la loi sur la qualité de l'air, et que les demandes doivent inclure des propositions rigoureuses de contrôle de la pollution, selon un communiqué.

DTE Energy a déclaré qu'elle ferait appel de la décision.

"Nous restons déterminés à nous conformer à la loi et nous avons opéré dans les limites du permis d'État original valide - à la fois aujourd'hui et pendant la période en question", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué.

Environnement

Valeurs associées

DTE ENERGY
144,730 USD NYSE -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank