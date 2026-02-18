Un tribunal américain ordonne à DTE Energy de payer 100 millions de dollars pour violation de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal américain a ordonné à DTE Energy DTE.N et à ses filiales de payer 100 millions de dollars et de se conformer à la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) en raison d'une violation liée à une installation de coke sur l'île de Zug dans le Michigan, a déclaré le ministère de la Justice mardi.

Le tribunal de district américain pour le district oriental du Michigan a déclaré que les permis doivent être demandés dans un délai de 250 jours dans le cadre du New Source Review, un programme de la loi sur la qualité de l'air, et que les demandes doivent inclure des propositions rigoureuses de contrôle de la pollution, selon un communiqué.

DTE Energy a déclaré qu'elle ferait appel de la décision.

"Nous restons déterminés à nous conformer à la loi et nous avons opéré dans les limites du permis d'État original valide - à la fois aujourd'hui et pendant la période en question", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué.