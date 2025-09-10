Un tribunal américain confirme l'amende de 46,9 millions de dollars infligée à Verizon pour des données de localisation

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Une cour d'appel fédérale a confirmé mercredi l'amende de 46,9 millions de dollars infligée par la Commission fédérale des communications à l'opérateur de téléphonie mobile américain Verizon Communications VZ.N pour avoir partagé illégalement l'accès aux informations de localisation de ses clients.

Un panel de trois juges de la Cour d'appel du deuxième circuit a rejeté l'argument de Verizon, déclarant que "les données des clients en question sont clairement qualifiées d'informations de réseau propriétaires des clients."

En avril 2024, la FCC a infligé une amende de près de 200 millions de dollars aux plus grands opérateurs de téléphonie mobile des États-Unis pour avoir mal géré les informations de localisation des clients sur le site .

L'année dernière, la FCC a finalisé les sanctions proposées pour la première fois en février 2020, y compris l'amende de Verizon, ainsi que 80 millions de dollars pour T-Mobile

TMUS.O ; 12 millions de dollars pour Sprint, que T-Mobile a depuis acquis, et 57 millions de dollars pour AT&T T.N .

Verizon, qui a payé la pénalité et déposé un recours en justice, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les opérateurs ont vendu "des informations de localisation en temps réel à des agrégateurs de données, ce qui a permis à ces données très sensibles de se retrouver entre les mains de sociétés de cautionnement, de chasseurs de primes et d'autres acteurs douteux", a déclaré l'année dernière Jessica Rosenworcel, alors présidente de la FCC.

L'année dernière, tous les opérateurs se sont engagés à contester les amendes.

Les opérateurs autorisaient auparavant l'utilisation des données de localisation pour des programmes tels que l'assistance routière, la logistique, les services d'alerte en cas d'urgence médicale, les alertes au trafic d'êtres humains et la prévention des fraudes.

La FCC a déclaré que les opérateurs s'appuyaient sur des garanties contractuelles selon lesquelles les fournisseurs de services obtiendraient le consentement des clients des opérateurs avant d'accéder aux informations de localisation.

En 2019, les législateurs se sont indignés que les agrégateurs puissent acheter des données d'utilisateurs aux opérateurs de téléphonie mobile et vendre des "services de localisation à une grande variété d'entreprises" et à d'autres, y compris à des chasseurs de primes.

La FCC a déclaré l'année dernière que même après avoir été informés de l'existence d'un accès non autorisé, les opérateurs ont continué à exploiter les programmes sans adopter de mesures de protection raisonnables.