 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 759,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un tribunal américain confirme l'amende de 46,9 millions de dollars infligée à Verizon pour des données de localisation
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Une cour d'appel fédérale a confirmé mercredi l'amende de 46,9 millions de dollars infligée par la Commission fédérale des communications à l'opérateur de téléphonie mobile américain Verizon Communications VZ.N pour avoir partagé illégalement l'accès aux informations de localisation de ses clients.

Un panel de trois juges de la Cour d'appel du deuxième circuit a rejeté l'argument de Verizon, déclarant que "les données des clients en question sont clairement qualifiées d'informations de réseau propriétaires des clients."

En avril 2024, la FCC a infligé une amende de près de 200 millions de dollars aux plus grands opérateurs de téléphonie mobile des États-Unis pour avoir mal géré les informations de localisation des clients sur le site .

L'année dernière, la FCC a finalisé les sanctions proposées pour la première fois en février 2020, y compris l'amende de Verizon, ainsi que 80 millions de dollars pour T-Mobile

TMUS.O ; 12 millions de dollars pour Sprint, que T-Mobile a depuis acquis, et 57 millions de dollars pour AT&T T.N .

Verizon, qui a payé la pénalité et déposé un recours en justice, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les opérateurs ont vendu "des informations de localisation en temps réel à des agrégateurs de données, ce qui a permis à ces données très sensibles de se retrouver entre les mains de sociétés de cautionnement, de chasseurs de primes et d'autres acteurs douteux", a déclaré l'année dernière Jessica Rosenworcel, alors présidente de la FCC.

L'année dernière, tous les opérateurs se sont engagés à contester les amendes.

Les opérateurs autorisaient auparavant l'utilisation des données de localisation pour des programmes tels que l'assistance routière, la logistique, les services d'alerte en cas d'urgence médicale, les alertes au trafic d'êtres humains et la prévention des fraudes.

La FCC a déclaré que les opérateurs s'appuyaient sur des garanties contractuelles selon lesquelles les fournisseurs de services obtiendraient le consentement des clients des opérateurs avant d'accéder aux informations de localisation.

En 2019, les législateurs se sont indignés que les agrégateurs puissent acheter des données d'utilisateurs aux opérateurs de téléphonie mobile et vendre des "services de localisation à une grande variété d'entreprises" et à d'autres, y compris à des chasseurs de primes.

La FCC a déclaré l'année dernière que même après avoir été informés de l'existence d'un accès non autorisé, les opérateurs ont continué à exploiter les programmes sans adopter de mesures de protection raisonnables.

Valeurs associées

AT&T
29,080 USD NYSE -1,14%
T-MOBILE US
239,7377 USD NASDAQ -1,23%
VERIZON COMM
43,255 USD NYSE -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Oseberg, embarcation viking vieille de 1.200 ans, lors de la préparation de son transfert dans une annexe spécialement construite du Musée de l'Age viking d'Oslo, le 1er septembre 2025 ( NTB / Fredrik Varfjell )
    A Oslo, le dernier voyage de bateaux vikings
    information fournie par AFP 10.09.2025 20:26 

    Plus que millénaires, ils ont entamé ce qui devrait être leur dernier et, peut-être, plus périlleux voyage: trois bateaux vikings ont amorcé un déménagement à haut risque vers leur ultime demeure en Norvège. Sur la péninsule de Bygdøy à Oslo, l'Oseberg, le plus ... Lire la suite

  • Le prince Harry arrive pour rencontrer son père, le roi Charles III, à Londres
    Le prince Harry arrive pour rencontrer son père, le roi Charles III, à Londres
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:16 

    Le prince Harry arrive mercredi à Clarence House, la résidence de son père, le roi Charles III, à Londres pour ce qui est considéré comme leur première rencontre depuis février 2024. Le prince n'a pas vu son père depuis qu'il s'est rendu au Royaume-Uni pour rencontrer ... Lire la suite

  • Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
    Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:07 

    Venu de la droite, discret au point d'être quasi inconnu du grand public, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre à 39 ans, est un compagnon de route du chef de l'Etat depuis 2017, devenu un rouage essentiel de la macronie. Portrait.

  • Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:01 

    Les exilés cubains craignent de faire désormais les frais de la politique d'expulsion massive des migrants voulue par Donald Trump, alors que leur communauté bénéficie normalement depuis 1966 d'une loi migratoire plus favorable, le Cuban Adjustment Act.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank