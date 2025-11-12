Un tribunal américain bloque temporairement l'ordre de l'USDOT de mettre fin à la coentreprise entre Delta et Aeromexico

Une cour d'appel américaine a temporairement suspendu mercredi une ordonnance de l'administration Trump visant à forcer Delta Air Lines DAL.N et Aeromexico à mettre fin à une coentreprise d'ici le 1er janvier.

Les compagnies aériennes avaient intenté une action en justice pour bloquer l'ordre du ministère des Transports d'annuler la coentreprise vieille de près de neuf ans qui permet aux transporteurs de coordonner la programmation, la tarification et la capacité des vols entre les États-Unis et le Mexique.

Les compagnies aériennes ont déclaré qu'elles étaient confrontées à des coûts substantiels qu'elles ne pourraient pas récupérer même si un tribunal confirmait l'accord par la suite.