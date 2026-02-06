Un tribunal allemand ordonne à Renault de cesser de vendre deux modèles dans une affaire de brevets, selon WiWo

Un tribunal allemand a ordonné au constructeur automobile français Renault RENA.PA d'interrompre la vente de ses modèles Megane et Clio dans le cadre d'un litige sur les droits de brevet avec le groupe technologique américain Broadcom AVGO.O , a rapporté vendredi le magazine économique WirtschaftsWoche.

Le tribunal régional de Munich a estimé que Renault n'avait pas la licence pour utiliser certaines connexions de câbles de réseau Ethernet dans les deux modèles, a indiqué le magazine.

Le tribunal de Munich n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Renault n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

La WirtschaftsWoche ajoute que le verdict n'entrera en vigueur que si Broadcom verse une caution de "plusieurs millions" d'euros et que Renault peut également suspendre l'exécution de la décision en faisant appel ou en cherchant un arrangement.