Un tribunal allemand juge trompeuse la réduction du poids des barres de chocolat Milka

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal allemand a jugé mercredi que le géant agroalimentaire américain Mondelez MDLZ.O avait induit les consommateurs en erreur en réduisant le poids de ses tablettes de chocolat Milka de 100 à 90 grammes sans modifier de manière significative l'emballage, donnant ainsi raison à une agence de protection des consommateurs qui avait intenté une action en justice.

* Selon le tribunal, l'attente visuellement véhiculée par l'emballage d'un produit familier aux consommateurs depuis des années est en contradiction avec le poids net réel du contenu, qui a été réduit début 2025

* Le tribunal estime qu'une mention compréhensible et clairement visible aurait dû figurer sur l'emballage afin d'éviter toute confusion

* Il précise que cette mention aurait dû figurer sur l'emballage pendant au moins quatre mois après la réduction de la quantité, afin de permettre aux consommateurs de prendre conscience du changement.

* La décision n'est pas définitive, le défendeur disposant d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour

* "Nous prenons note et prenons au sérieux la décision rendue aujourd’hui par le tribunal et nous examinons actuellement en détail le raisonnement de la cour", a déclaré un porte-parole de Mondelez à Reuters, ajoutant que l’entreprise continuerait à s’efforcer d’assurer une communication claire, quelle que soit cette décision

* Le fabricant des Oreo a déclaré avoir ajusté le poids de certaines de ses barres Milka l'année dernière afin de continuer à offrir aux consommateurs le niveau de qualité attendu dans un environnement "plus complexe et instable que jamais"