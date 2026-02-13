 Aller au contenu principal
Un travailleur décède des suites de ses blessures dans l'incendie d'une raffinerie Valero en Oklahoma
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration d'UPS Industrial Services, en arrière-plan) par Nicole Jao

Un employé est décédé des suites des blessures subies lors de l'incendie survenu lundi à la raffinerie de pétrole Ardmore de Valero Energy VLO.N dans l'Oklahoma, a déclaré vendredi le sous-traitant UPS Industrial Services. Un incendie s'est déclaré lundi dans la raffinerie Ardmore de Valero (86 000 barils par jour) dans l'Oklahoma , entraînant l'hospitalisation de cinq personnes.

Jesse Cole Biscamp, de Kirbyville (Texas), qui avait été transporté par avion dans une unité de traitement des brûlures, est décédé des suites des blessures subies dans l'incendie, a rapporté jeudi le média local KXII.

L'incident s'est produit lors d'une opération de maintenance à la raffinerie d'Ardmore et a impliqué des employés d'UPS Industrial Services, a indiqué la société vendredi.

"C'est avec une profonde tristesse qu'UPSIS confirme que l'un de ses employés est décédé des suites des blessures subies lors de l'incident", a déclaré Craig Andrews, vice-président d'UPS Industrial Services, dans un communiqué publié vendredi.

Les services industriels coopèrent avec Valero et les autorités, et une enquête sur l'incident est en cours, a ajouté M. Andrews.

Valero a demandé un commentaire aux services industriels d'UPS.

Fermer

