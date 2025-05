Un traitement de Teva et Alvotech approuvé aux États-Unis

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines ont approuvé le Selarsdi, de Teva Pharmeucitals et de son partenaire Alvotech, comme médicament interchangeable avec le médicament biologique de référence Stelara, du laboratoire Janssen, une filiale de Johnson & Johnson. Ainsi, Selarsdi peut être utilisé pour le traitement du psioriasis en plaques modéré à sévère et du rhumatisme psioriasique actif chez les adultes et les enfants de 6 ans et plus. Il est également recommandé pour le traitement de patients adultes atteints de la maladie de Crohn active modérée à sévère et de la rectocolite hémorragique.

Selon Anil Okay, le directeur commercial d'Alvotech, " l'interchangeabilité de Selarsdi et de Stelara permettra aux patients américains d'accéder à des options de traitement plus abordables et contribuera à la réduction des coûts de santé, ce qui constitue un élément important de notre mission en tant que leader mondial du développement et de la fabrication de biosimilaires ".