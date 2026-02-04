 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un traitement de Bayer pour le cancer de la prostate a été approuvé en Chine
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:33

L'Administration nationale des produits médicaux chinois (NMPA) a approuvé l'inhibiteur oral des récepteurs androgènes (ARi) nubuqa (darolutamide) pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate avancé

L'approbation est basée sur les résultats positifs de l'essai pivot de phase III sur ARANOTE, qui a montré que la darolutamide plus ADT réduisait significativement le risque de progression radiologique ou de décès de 46 % par rapport au placebo plus ADT chez les patients atteints de mHSPC.

Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et la cinquième cause de décès par cancer chez les hommes dans le monde entier.

En Chine, le fardeau du cancer de la prostate a considérablement augmenté ces dernières années ; Ses taux d'incidence et de mortalité devraient continuer d'augmenter au cours de la prochaine décennie, avec environ 315 310 nouveaux cas et 81 540 décès d'ici 2030.

"Le darolutamide peut désormais être utilisé avec ou sans chimiothérapie en Chine, offrant aux médecins une plus grande flexibilité pour adapter les plans de traitement aux besoins individuels des patients, contribuant ainsi à améliorer les résultats cliniques chez les hommes atteints de mHSPC. " a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, stratégie et commercialisation mondiale des produits et membre de l'équipe de direction pharmaceutique chez Bayer.

Valeurs associées

BAYER
45,385 EUR XETRA +0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank