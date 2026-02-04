Un traitement de Bayer pour le cancer de la prostate a été approuvé en Chine
L'approbation est basée sur les résultats positifs de l'essai pivot de phase III sur ARANOTE, qui a montré que la darolutamide plus ADT réduisait significativement le risque de progression radiologique ou de décès de 46 % par rapport au placebo plus ADT chez les patients atteints de mHSPC.
Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et la cinquième cause de décès par cancer chez les hommes dans le monde entier.
En Chine, le fardeau du cancer de la prostate a considérablement augmenté ces dernières années ; Ses taux d'incidence et de mortalité devraient continuer d'augmenter au cours de la prochaine décennie, avec environ 315 310 nouveaux cas et 81 540 décès d'ici 2030.
"Le darolutamide peut désormais être utilisé avec ou sans chimiothérapie en Chine, offrant aux médecins une plus grande flexibilité pour adapter les plans de traitement aux besoins individuels des patients, contribuant ainsi à améliorer les résultats cliniques chez les hommes atteints de mHSPC. " a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, stratégie et commercialisation mondiale des produits et membre de l'équipe de direction pharmaceutique chez Bayer.
