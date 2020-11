Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un traitement contre la goutte testé contre le coronavirus en Grande-Bretagne Reuters • 27/11/2020 à 11:56









27 novembre (Reuters) - La colchicine, un médicament destiné à l'origine au traitement des crises de goutte, sera testée contre le COVID-19 sur au moins 2.500 patients, dans le cadre du vaste essai britannique Recovery, indique vendredi le site internet https://www.recoverytrial.net de l'étude. "La colchicine est un médicament intéressant à analyser dans le cadre de l'essai Recovery car il est bien connu, peu coûteux et largement disponible", a déclaré Peter Horby, professeur à l'Université d'Oxford et co-directeur de l'étude. La colchicine coûte environ 124 dollars (103 euros) pour 30 capsules. Selon les scientifiques à l'origine de l'essai, l'inflammation joue un rôle important dans le COVID-19 et la dexaméthasone, qui est également un anti-inflammatoire, a déjà montré que le nombre de décès chez les personnes gravement malades pouvait être réduit grâce à ce traitement. Au début du mois, l'essai Recovery a également évalué l'administration de l'aspirine dans le traitement du COVID-19 afin de déterminer s'il pouvait réduire le risque de caillots sanguins. L'antibiotique azithromycine et le traitement expérimental aux anticorps de Regeneron REGN.O , qui a été administré à Donald Trump en octobre dernier, font également partie des essais Recovery. (Muvija M et Yadarisa Shabong à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

