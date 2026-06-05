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Un trafic de navettes contrasté pour Eurotunnel en mai
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 08:18

Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, Europorte et Eleclink, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 203 872 véhicules de tourisme sous la Manche au mois de mai, en hausse de 4% par rapport au même mois de 2025.

En revanche, son service LeShuttle Freight a transporté 95 641 camions le mois dernier, impliquant une baisse de 2% par rapport à mai 2025.

Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 750 000 véhicules de tourisme et près de 490 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des chiffres en recul de 2% dans les deux cas par rapport aux cinq premiers mois de 2025.

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