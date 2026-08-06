 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un trafic de camions en hausse en juillet chez Eurotunnel
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 08:56
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Dans son point mensuel, Getlink indique que le service de navettes LeShuttle Freight de sa filiale Eurotunnel a transporté 104 032 camions sous la Manche le mois dernier, soit une augmentation de 4% par rapport à juillet 2025.

De son côté, LeShuttle a transporté 266 605 véhicules de tourisme (voitures, motos, véhicules avec remorque, caravanes, camping-cars et autocars) à travers le tunnel sous-marin au mois de juillet 2026, un nombre stable par rapport au même mois de 2025.

Depuis le 1er janvier, plus de 690 000 camions et près de 1 230 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement stables et en baisse de 2% par rapport aux sept premiers mois de 2025.

Valeurs associées

GETLINK
18,5500 EUR Euronext Paris +0,05%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,54 +28,57%
2CRSI
28,58 +3,55%
Pétrole Brent
80,06 +0,81%
CAC 40
8 732,37 +0,73%
BIOPHYTIS
0,0408 -8,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank