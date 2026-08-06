Un trafic de camions en hausse en juillet chez Eurotunnel

Dans son point mensuel, Getlink indique que le service de navettes LeShuttle Freight de sa filiale Eurotunnel a transporté 104 032 camions sous la Manche le mois dernier, soit une augmentation de 4% par rapport à juillet 2025.

De son côté, LeShuttle a transporté 266 605 véhicules de tourisme (voitures, motos, véhicules avec remorque, caravanes, camping-cars et autocars) à travers le tunnel sous-marin au mois de juillet 2026, un nombre stable par rapport au même mois de 2025.

Depuis le 1er janvier, plus de 690 000 camions et près de 1 230 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement stables et en baisse de 2% par rapport aux sept premiers mois de 2025.