 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un syndicat allemand déclare qu'un accord a été conclu dans le cadre d'un conflit avec Tesla
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O et le syndicat allemand IG Metall sont parvenus à un accord jeudi pour régler un différend concernant une réunion du comité d'entreprise dans l'usine du constructeur automobile à l'extérieur de Berlin au début du mois, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
409,2900 USD NASDAQ -1,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank