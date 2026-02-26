Un syndicat allemand déclare qu'un accord a été conclu dans le cadre d'un conflit avec Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O et le syndicat allemand IG Metall sont parvenus à un accord jeudi pour régler un différend concernant une réunion du comité d'entreprise dans l'usine du constructeur automobile à l'extérieur de Berlin au début du mois, a déclaré le syndicat dans un communiqué.
