Un soldat turc tué dans la région d'Idlib

ISTANBUL, 22 février (Reuters) - Un soldat turc a été dans la région d'Idlib dans une attaque à la bombe menée par les forces gouvernementales syriennes, a annoncé samedi le gouvernorat de la province turque de Gazantiep. C'est le seizième soldat turc tué en Syrie depuis le début du mois. Ankara a envoyé des milliers de soldats dans le nord-ouest de la Syrie, le long de sa frontière sud, pour tenter d'enrayer la progression des forces gouvernementales syriennes appuyées par la Russie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine vendredi par téléphone, a insisté lors de leur conversation sur la nécessité de contrôler les forces gouvernementales syriennes et de mettre fin à la crise humanitaire dans la province d'Idlib. La Turquie redoute un nouvel afflux difficilement gérable de réfugiés sur son sol. L'offensive lancée par les forces de Damas dans la région d'Idlib préoccupe aussi les puissances occidentales. (Jonathan Spicer et Irem Koca version française Henri-Pierre André)

