Un sénateur républicain maintient son blocage contre la nomination de Kevin Warsh à la Fed
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 21:14

Le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré qu'il ne lèverait pas son opposition à la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale. Interrogé par des journalistes au Capitole, l'élu de Caroline du Nord a affirmé qu'aucune déclaration du candidat ne pourrait modifier sa position, même lors de leur rencontre prévue dans la journée. Il a précisé que son refus ne visait pas la personne de Warsh mais la procédure entourant la nomination.

Tillis a expliqué qu'il ne voterait pour aucun candidat à la Fed tant qu'une enquête pénale visant l'actuel président de l'institution, Jerome Powell, ne serait pas réglée. Selon Powell, l'enquête menée par le bureau du procureur fédéral de Washington serait motivée par des raisons politiques. Il affirme être visé pour avoir refusé de réduire les taux d'intérêt aussi rapidement et fortement que le demandait le président américain Donald Trump.

Malgré son opposition actuelle, le sénateur a indiqué avoir une opinion favorable de Kevin Warsh et s'est dit impressionné par ses compétences. Il a ajouté qu'il connaissait son travail depuis longtemps et regrettait de ne pas pouvoir soutenir sa nomination tant que les questions liées à l'enquête concernant Jerome Powell ne seraient pas clarifiées.

