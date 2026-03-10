Un sénateur républicain maintient son blocage contre la nomination de Kevin Warsh à la Fed
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 21:14
Tillis a expliqué qu'il ne voterait pour aucun candidat à la Fed tant qu'une enquête pénale visant l'actuel président de l'institution, Jerome Powell, ne serait pas réglée. Selon Powell, l'enquête menée par le bureau du procureur fédéral de Washington serait motivée par des raisons politiques. Il affirme être visé pour avoir refusé de réduire les taux d'intérêt aussi rapidement et fortement que le demandait le président américain Donald Trump.
Malgré son opposition actuelle, le sénateur a indiqué avoir une opinion favorable de Kevin Warsh et s'est dit impressionné par ses compétences. Il a ajouté qu'il connaissait son travail depuis longtemps et regrettait de ne pas pouvoir soutenir sa nomination tant que les questions liées à l'enquête concernant Jerome Powell ne seraient pas clarifiées.
