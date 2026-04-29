Un sénateur influent va appeler à redoubler d'efforts pour prévenir le sabotage des câbles sous-marins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la commission des relations étrangères du Sénat appellera jeudi à de nouveaux efforts pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale concernant les câbles de communication sous-marins qui acheminent 99% du trafic Internet international.

“Pour mettre fin au sabotage sous-marin, nous devons dénoncer ces actes lorsqu’ils se produisent et, si possible, révéler publiquement qui en est l’auteur”, prévoit de déclarer le sénateur républicain Jim Risch lors d’une audition, selon un discours préparé consulté par Reuters. “Nous avons également besoin d’un effort international concerté pour améliorer la résilience des infrastructures sous-marines et prévenir ou atténuer l’impact de ces attaques lorsqu’elles se produisent.”