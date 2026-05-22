Un sénateur exhorte les États-Unis à finaliser les règles interdisant aux compagnies aériennes de facturer des frais pour les places côte à côte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le ministère des Transports et le groupe des compagnies aériennes américaines n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat) par David Shepardson

Le sénateur démocrate Ed Markey a exhorté vendredi le ministère américain des Transports à finaliser des règles interdisant aux compagnies aériennes de facturer des frais pour placer ensemble les familles avec de jeunes enfants sur un vol si des sièges adjacents sont disponibles lors de la réservation.

Sous l'ancien président américain Joe Biden, le DOT avait proposé des règles en août 2024 après que le Congrès eut chargé l'agence de rédiger une réglementation. Markey a demandé au secrétaire aux Transports Sean Duffy d'agir.

“Depuis plus de 18 mois, le ministère des Transports n'a pris aucune mesure pour finaliser cette règle”, a écrit Markey, soulignant que la proposition avait été soutenue au Congrès par le sénateur de l'époque JD Vance, aujourd'hui vice-président. ” “Les compagnies aériennes ne devraient jamais être autorisées à forcer les parents à choisir entre payer plus cher et être séparés de leurs enfants.”

Un porte-parole de Sean Duffy n’a pas immédiatement commenté. De nombreuses grandes compagnies aériennes se sont engagées à garantir des places assises pour les familles sans frais supplémentaires.

Toutes les autres grandes compagnies aériennes nationales ont des politiques visant à regrouper les familles, mais ne le garantissent pas, a précédemment indiqué le ministère des Transports.

Airlines for America, qui représente American Airlines

AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d’autres, n’a pas immédiatement commenté.

La proposition pour 2024 interdirait aux compagnies aériennes de facturer des frais pour attribuer des sièges aux enfants afin qu'ils puissent s'asseoir à côté de leurs parents sur les vols aux États-Unis. Lorsqu'il n'est pas possible de fournir des sièges adjacents pour plusieurs jeunes enfants, les compagnies aériennes seraient tenues de les placer de l'autre côté de l'allée, devant ou derrière un parent.

Le ministère des Transports exigerait des remboursements ou une modification gratuite de la réservation lorsque des sièges adjacents pour les familles ne sont pas disponibles, si les passagers choisissent de ne pas prendre ce vol. Les compagnies aériennes pourraient se voir infliger des sanctions civiles en cas de non-respect.

Markey a cité un certain nombre d'autres mesures prises par le DOT pour revenir sur les règles de Biden en matière de protection des consommateurs dans le secteur de l'aviation.

En janvier, le DOT a déclaré qu'il réviserait ses directives afin de réduire l'importance accordée à l'imposition d'amendes civiles aux compagnies aériennes qui enfreignent les règles de protection des consommateurs et d'abandonner les politiques de l'ère Biden qui avaient renforcé l'application de la loi.

En décembre, le DOT a pris des mesures pour annuler certaines sanctions imposées aux compagnies aériennes sous l’administration Biden, notamment en annulant les 11 millions de dollars restants d’une amende infligée à Southwest dans le cadre d’un accord à l’amiable de 140 millions de dollars concernant des problèmes opérationnels qui avaient bloqué plus de 2 millions de passagers en 2022.

En novembre, le DOT a retiré une proposition émise sous Biden qui visait à obliger les compagnies aériennes à verser une compensation en espèces aux passagers lorsque les transporteurs sont responsables de perturbations des vols aux États-Unis.