Un sénateur démocrate demande au directeur général de Nvidia de témoigner sur le feu vert donné par Trump aux ventes de puces en Chine

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a demandé jeudi au directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, et au secrétaire du ministère du Commerce, Howard Lutnick, de témoigner après que le président Donald Trump a annoncé son intention d'autoriser la vente à la Chine de la deuxième puce d'intelligence artificielle la plus avancée de Nvidia.

Dans un discours prononcé au Sénat, elle a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que M. Trump pourrait potentiellement museler son propre ministère de la Justice après que celui-ci a annoncé une opération de répression de la contrebande de ces mêmes puces, connues sous le nom de H200, vers la Chine, le jour même où M. Trump a annoncé le changement de politique.