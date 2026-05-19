Un sénateur démocrate affirme que Trump Mobile diffuse des informations trompeuses

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Le sénateur démocrate Mark Warner a déclaré mardi que la Trump Organization faisait des déclarations trompeuses au sujet de son téléphone portable, dont la sortie a été maintes fois reportée.

Ce projet de téléphonie mobile, lancé en juin dernier par la Trump Organization dans le cadre d'un accord de licence de marque, avait d'abord repoussé la sortie du T1 au mois d'octobre et commence désormais à être commercialisé ce mois-ci, alors que des questions se posent quant à la faisabilité de la fabrication d'un smartphone à bas prix aux États-Unis.

Warner a déclaré: "Le téléphone T1 à 499 dollars, ce téléphone portable prétendument "Made in America", semble désormais être un téléphone "Made in China" disponible chez les vendeurs en ligne pour environ 175 dollars".