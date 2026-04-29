Un sénateur américain influent va appeler à de nouvelles mesures pour prévenir le sabotage des câbles sous-marins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de réaction immédiate de la part des ambassades russe et chinoise; plus d'informations contextuelles et des commentaires du sénateur) par David Shepardson

Le président de la commission des relations étrangères du Sénat appellera jeudi à de nouveaux efforts pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale concernant les câbles de communication sous-marins qui acheminent 99 % du trafic Internet international.

“Pour mettre fin au sabotage sous-marin, nous devons le dénoncer lorsqu’il se produit et, si possible, révéler publiquement qui en est l’auteur”, prévoit de déclarer le sénateur républicain Jim Risch lors d’une audition, selon un discours préparé consulté par Reuters. “Nous avons également besoin d’un effort international concerté pour améliorer la résilience des infrastructures sous-marines et prévenir ou atténuer l’impact de ces attaques lorsqu’elles se produisent.”

La commission tient une audition sur la question jeudi et a indiqué que depuis 2022, au moins huit incidents de sabotage sous-marin présumés ont eu lieu en mer Baltique et que la Russie est soupçonnée d'en être probablement responsable.

“La Russie a développé des capacités de guerre sous-marine de pointe, ainsi que des options de faible technicité qui imitent les effets d’une ancre traînant sur le fond marin pour dissimuler ses agissements”, indique le texte de M. Risch, qui a également fait part de ses inquiétudes concernant des actions présumées de la Chine.

Washington tire la sonnette d'alarme depuis plus d'un an au sujet du réseau de plus de 400 câbles sous-marins qui acheminent 99 % du trafic Internet international, ainsi que des menaces provenant de la Chine et de la Russie.

“De plus en plus d’éléments indiquent l’existence d’un schéma d’activités malveillantes coordonnées liées à la République populaire de Chine et à la Fédération de Russie, visant les infrastructures sous-marines en mer Baltique, dans la région indo-pacifique et dans d’autres zones stratégiques”, ont déclaré l’année dernière des membres de la Chambre des représentants américaine dans une lettre rapportée pour la première fois par Reuters.

Les ambassades russe et chinoise à Washington n’ont pas immédiatement réagi.

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré précédemment que l'agence prévoyait d'adopter des règles visant à interdire aux entreprises de raccorder aux États-Unis des câbles de communication sous-marins intégrant des technologies ou des équipements chinois. En novembre 2024, deux câbles de télécommunication sous-marins à fibre optique ont été sectionnés en mer Baltique , ce qui a donné lieu à des enquêtes sur un éventuel sabotage. En 2023, Taïwan a accusé deux navires chinois d’avoir sectionné les deux seuls câbles assurant l’accès à Internet sur les îles Matsu.

Au début du mois, la Grande-Bretagne a déclaré avoir déployé des navires militaires pour prévenir toute attaque contre les câbles par des sous-marins russes qui ont passé plus d'un mois dans et autour des eaux britanniques plus tôt cette année.