Un sénateur américain fait pression sur les géants du transport pétrolier pour qu'ils mettent fin à la contrebande de carburant en mer liée à un cartel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Eisenhammer et Shariq Khan

Le sénateur américain Ron Wyden a contacté sept compagnies de transport maritime dans le cadre d'une enquête sur la contrebande de carburant liée à des cartels entre les États-Unis et le Mexique, en leur demandant d'expliquer leurs procédures de contrôle pour s'assurer que leurs navires-citernes ne sont pas utilisés pour transporter des hydrocarbures illicites, selon des copies des lettres vues par Reuters.

Les lettres de Ron Wyden, qui est le membre démocrate le plus ancien de la commission des finances du Sénat, sont datées de vendredi. Elles interviennent alors que le pétrole brut volé et le carburant de contrebande sont devenus la deuxième source de revenus des cartels mexicains après la drogue, selon le Trésor américain.

Les Narcos y sont parvenus en s'insérant dans le vaste secteur énergétique nord-américain et en maîtrisant la logistique du transport des produits pétroliers par camion, par train et, plus récemment, par navires-citernes. Les cartels mexicains ont fait preuve d'une audacieuse ingéniosité en faisant appel à divers acteurs légitimes de l'industrie pétrolière pour les aider à se procurer et à transporter les produits, certains à leur insu, d'autres en participant activement, selon des sources des forces de l'ordre.

"Je veux m'assurer que les compagnies maritimes et le gouvernement américain font tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à cette source de revenus", a déclaré Ron Wyden, sénateur de l'Oregon, à l'agence Reuters par courriel. "Ces lettres constituent la première étape de mes efforts pour en savoir plus sur la manière dont ces réseaux criminels opèrent et sur les domaines dans lesquels les contrôles existants échouent."

Les lettres de Ron Wyden font référence à une enquête de Reuters qui a reconstitué le fonctionnement du système présumé et la manière dont il exploite les failles du vaste et complexe secteur énergétique américain, en touchant une multitude d'entités, dont des majors pétrolières, des sociétés de transport maritime et des agences gouvernementales.

Les lettres ont été envoyées à sept des plus grands acteurs du secteur mondial des pétroliers: Torm, International Seaways, Norden, CMB.Tech, Frontline, Teekay et Scorpio. Ron Wyden a demandé des informations détaillées avant le 10 janvier 2026 sur les mesures de diligence raisonnable prises par chaque entreprise "pour s'assurer que ses pétroliers ne sont pas utilisés pour transporter du carburant illicite", indique la lettre.

Aucune des sociétés n'a été accusée d'actes répréhensibles.

Torm était le gestionnaire de deux navires qui auraient été utilisés pour la contrebande de pétrole au début de cette année, selon l'enquête de Reuters du 22 octobre, qui a cité des documents et des sources de sécurité.

CMB.Tech a déclaré qu'elle faisait preuve de diligence raisonnable, qu'elle respectait les normes relatives à la connaissance du client et qu'elle se conformait à toutes les réglementations applicables. La société basée en Belgique a déclaré qu'elle répondrait aux questions de Ron Wyden.

Norden a confirmé la réception de la lettre de Ron Wyden et a déclaré que ses transports maritimes étaient effectués dans le respect des lois applicables.

Les autres sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l'enquête de Ron Wyden.

L'agence de presse a constaté que les cartels mexicains se frayent de plus en plus un chemin dans le commerce de plusieurs milliards de dollars que représente la contrebande de carburant des États-Unis vers le Mexique.

Le système se résume en grande partie à une évasion fiscale lucrative. Le Mexique impose une taxe connue sous le nom d'IEPS sur un large éventail de produits, y compris le diesel et l'essence importés. Les escrocs échappent à cette taxe, facturée au litre et représentant souvent plus de 50 % de la valeur de la cargaison, en déclarant que le carburant étranger est un autre type de produit pétrolier exonéré de droits. Un seul chargement de pétrolier peut permettre d'économiser des millions de dollars en taxes, comme l'a montré un calcul de Reuters basé sur le taux d'imposition et les volumes généralement transportés par ces navires.

Le cartel Jalisco Nouvelle Génération, l'un des cartels les plus puissants et les plus violents du Mexique, est le leader incontesté de la contrebande de carburant et de pétrole brut et le seul cartel à utiliser des pétroliers, selon des sources de sécurité mexicaines et américaines.

La contrebande de carburant a pris une telle ampleur que les importations illégales représentent aujourd'hui jusqu'à un tiers du marché mexicain du diesel et de l'essence, privant de leurs bénéfices certains des plus grands noms de l'industrie pétrolière, ont déclaré à Reuters, au début de l'année, cinq sources gouvernementales mexicaines, anciennes et actuelles. Le carburant illicite entrant dans le pays est désormais évalué à plus de 20 milliards de dollars par an, selon l'une des personnes qui a aidé le Trésor mexicain à calculer l'ampleur du commerce illicite.

"L'ampleur de ces opérations de contrebande de carburant est stupéfiante", écrit Ron Wyden dans ses lettres. "Il est essentiel de réprimer cette industrie illicite pour réduire la capacité des cartels à fabriquer et à distribuer du fentanyl, de la cocaïne et d'autres drogues mortelles aux États-Unis, et l'industrie du transport maritime international doit jouer son rôle pour mettre fin à cette pratique illégale."