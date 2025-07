Un sénateur américain estime que le partenariat entre United et JetBlue pourrait nuire à la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, pas de commentaires immédiats de JetBlue et United, plainte de Spirit dans les paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal a déclaré que le projet de partenariat entre United Airlines UAL.O et la petite JetBlue Airways JBLU.O pourrait nuire à la concurrence et conduire à des options moins nombreuses et plus coûteuses pour les consommateurs. Dans une lettre dont Reuters a pris connaissance vendredi, Richard Blumenthal a demandé au directeur général de United, Scott Kirby, et à la directrice générale de JetBlue, Joanna Geraghty, de répondre à des questions sur leur partenariat "Blue Sky" , qui permet aux voyageurs de réserver des vols sur les sites web des deux compagnies, tout en gagnant et en utilisant de manière interchangeable des points dans le cadre de leurs programmes de fidélisation.

Richard Blumenthal a demandé aux compagnies aériennes de divulguer des informations sur leur partenariat et leurs projets futurs, ajoutant qu 'il s'inquiétait de tout accord "susceptible de nuire à une concurrence totale et loyale entre les compagnies aériennes et de réduire le nombre et le coût des options offertes aux voyageurs, en particulier dans la région de New York"

United n'a pas commenté immédiatement. JetBlue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le mois dernier, la compagnie à bas prix Spirit Airlines a exhorté le département des transports des États-Unis ( ) à rejeter le projet de partenariat entre United et JetBlue, estimant qu'il était anticoncurrentiel et qu'il inciterait les grandes compagnies à conclure des accords similaires, et que JetBlue "deviendrait de facto un vassal de United"

United et JetBlue ont déclaré en mai que leur partenariat permettrait à United d'accéder à certains créneaux horaires de JetBlue à l'aéroport international John F. Kennedy de New York à partir de 2027 et d'échanger leurs horaires de vol à l'aéroport de Newark.

United et JetBlue ont déclaré que les arguments de la plainte concernant la réduction de la concurrence relevaient de la " fiction " et ont ajouté: "Blue Sky maintiendra l'indépendance de JetBlue et renforcera sa compétitivité, en veillant à ce que JetBlue puisse continuer à se développer et à être compétitif en tant que transporteur indépendant

En mars 2024, JetBlue et Spirit ont renoncé à un accord de fusion de 3,8 milliards de dollars après qu'un juge américain a bloqué l'opération pour des raisons de concurrence. JetBlue a cherché des partenariats après qu'un juge fédéral a bloqué son alliance avec American Airlines AAL.O en 2023.

Richard Blumenthal a ajouté que les tentatives de partenariat infructueuses de JetBlue "remettent en question la manière dont vos compagnies aériennes veilleront à ce que Blue Sky ne restreigne pas illégalement la concurrence"

L'année dernière, une commission sénatoriale présidée par Richard Blumenthal a critiqué l'augmentation des frais de réservation de sièges et de bagages des compagnies aériennes et a soulevé d'autres problèmes de concurrence. .