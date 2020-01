Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un séisme fait 14 morts dans l'est de la Turquie Reuters • 24/01/2020 à 22:48









(Actualisé avec bilan) ISTANBUL, 24 janvier (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,9 a fait au moins 14 morts vendredi dans l'est de la Turquie, annoncent le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) et les services de secours. L'épicentre a été localisé dans la province d'Elazig, à 550 km à l'est d'Ankara, selon le CSEM. Le secousse principale a été suivie de dizaines de répliques. Huit personnes ont trouvé la mort à Elazig et six autres dans la province voisine de Malatya, rapporte l'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), tandis que les autorités locales font état de plusieurs centaines blessés. La région touchée est relativement peu peuplée et l'évaluation des dégâts pourrait prendre un certain temps. Le séisme a été ressenti jusqu'en Syrie, en Iran et au Liban, selon les médias locaux. (Ezgi Erkoyun avec Dominic Evans, Tuvan Gumrukcu, Omer Berberoglu, Mert Ozkan et Kanishka Singh, version française Jean-Philippe Lefief)

