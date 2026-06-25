Un séisme de magnitude 6,9 frappe le nord-est du Japon

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé jeudi la côte du nord-est du Japon, sans toutefois déclencher d'alerte au tsunami, ont déclaré les autorités, indiquant qu'aucun blessé n'avait été signalé dans l'immédiat.

Le gouvernement japonais a mis en place une équipe d'urgence pour rassembler des informations sur le tremblement de terre dans la région de Tohoku, a déclaré Minoru Kihara, porte-parole en chef du gouvernement japonais.

L'épicentre du séisme est situé à quelque 50 kilomètres de profondeur. Le tremblement de terre s'est produit au large de la côte de la préfecture d'Iwate et seul un léger changement du niveau de la mer est attendu, a dit l'Agence météorologique japonaise.

Aucune anomalie n'a été constatée dans les centrales nucléaires d'Onagawa et Higashidori, a dit Tohoku Electric Power Co. Les entreprises opérant des centrales nucléaires situées dans la région n'ont pas non plus fait état d'anomalies, a déclaré l'autorité de régulation nucléaire.

(Kantaro Komiya, Chang-Ran Kim et Hina Suzuki à Tokyo et Natalia Bueno Rebolledo à Mexico; version française Camille Raynaud)