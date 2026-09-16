Un retard au CDC bloque les commandes de vaccins anti-COVID pour les enfants, selon le WSJ

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(Ajout de la réponse du HHS aux paragraphes 6 et 7, de détails et de contexte aux paragraphes 3 à 5 et 10)

Les États américains sont confrontés à des retards dans l'obtention des vaccins contre la COVID-19 destinés aux enfants dans le cadre d'un programme fédéral de vaccination, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains n'ont pas encore commencé à accepter les commandes de vaccins contre la COVID-19.

Les États fournissent des vaccins gratuits aux enfants via le programme « Vaccines for Children », qui couvre environ la moitié des jeunes du pays, ainsi qu’aux adultes non assurés ou sous-assurés via un programme gouvernemental distinct.

Les patients bénéficiant d'une assurance privée peuvent déjà se faire vacciner dans des pharmacies telles que CVS CVS.N .

Les commandes gouvernementales de vaccins contre la COVID-19 sont généralement passées dans les deux semaines suivant la mise à disposition des vaccins pour les programmes destinés aux assurés privés, ajoute l’article.

Un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux a déclaré que la COVID-19 ne suivait pas le même schéma saisonnier prévisible que la grippe et d’autres virus respiratoires, et qu’une date arbitraire en septembre ne devait pas être considérée comme une échéance de santé publique pour l’approvisionnement en vaccins.

Le CDC est en train de finaliser ses décisions concernant l’achat de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre des programmes « Vaccines for Children » et « Section 317 », et de plus amples détails seront bientôt disponibles, a ajouté le porte-parole.

Ce retard intervient alors que l’administration Trump assouplit ses recommandations en matière de vaccination. Le CDC ne recommande plus que tous les enfants se fassent vacciner contre la COVID-19 et invite plutôt les parents à consulter leur médecin. L’agence avait auparavant recommandé que toute personne âgée de six mois et plus reçoive le vaccin.

Plus tôt cette année, un juge fédéral a empêché l’administration de mettre en place un calendrier de vaccination plus restrictif.

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui a publiquement critiqué le vaccin contre la COVID-19, a poussé l’administration à prendre largement ses distances par rapport aux recommandations en matière de vaccination.

La réticence à la vaccination augmente dans tout le pays, et des épidémies de rougeole se propagent; quatre décès liés à la rougeole ont ainsi été signalés en Pennsylvanie mardi matin.

La demande de doses de rappel contre la COVID-19 a déjà fortement chuté, et moins de 10% des enfants âgés de six mois à 17 ans ont été vaccinés l’année dernière, a rapporté le Wall Street Journal, citant des données du CDC.