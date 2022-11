Un responsable de l’obligataire arrive chez Philippe Hottinguer Gestion

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Philippe Hottinguer Gestion a recruté Pierre Allemane en qualité de gérant et de directeur de la gestion obligataire. L’intéressé, qui a annoncé son arrivée sur le réseau social LinkedIn, travaillait précédemment au sein d’Eurocorporate AM où il était responsable de la gestion de taux et actions et où il a passé 11 ans.