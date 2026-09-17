Un responsable américain estime que les prochaines ventes aux enchères de fréquences pourraient rapporter plus de 100 milliards de dollars

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(Ajout d'informations supplémentaires provenant du président de la FCC et d'une étude de la CTIA dans les paragraphes 3 à 11)

par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, a déclaré mercredi qu’une série d’enchères de spectre mobile prévues au cours des deux prochaines années pourrait générer plus de 100 milliards de dollars de recettes.

En juillet, l’autorité américaine de régulation des télécommunications a voté en faveur de la tenue, l’année prochaine, d’une vente aux enchères portant sur 160 mégahertz de spectre en bande moyenne dans la bande C supérieure, prévue pour 2027. M. Carr a indiqué que l’administration s’apprêtait à organiser trois ventes aux enchères supplémentaires à la suite de celle de la bande C, précisant qu’elle avait officiellement notifié ces projets dans le but de les mener à bien d’ici fin 2028.

M. Carr a indiqué que l’intérêt pour le spectre sans fil s’étendait au-delà d’AT&T, de Verizon et de T-Mobile TMUS.O , qui fournissent la quasi-totalité des services de téléphonie mobile aux États-Unis, ajoutant que ces enchères contribueraient à stimuler une nouvelle concurrence.

"Nous constatons une réelle réaction du marché, d’une manière que nous n’observions pas il y a encore quelques années", a déclaré M. Carr.

En mai, la FCC a approuvé la vente par EchoStar SATS.O de 40 milliards de dollars de spectre sans fil à SpaceX SPCX.O , ainsi que l’accord de 1 milliard de dollars conclu en 2024 par AT&T T.N et Verizon VZ.N visant à acquérir certains actifs de spectre auprès d’U.S. Cellular.

SpaceX a acquis des fréquences pour un service de communication de terminal à terminal Starlink ainsi que pour d’autres offres. La semaine dernière, la FCC a annoncé qu’elle s’apprêtait à ouvrir davantage de spectre sans fil pour les services haut débit spatiaux.

L’agence avait auparavant approuvé le projet de SpaceX visant à déployer des milliers de satellites supplémentaires afin de permettre la mise en place de services mobiles de nouvelle génération ainsi que des débits Internet pouvant atteindre 1 gigabit par seconde.

Vendredi, l'administration Trump a déclaré qu'elle préparait le terrain pour plusieurs enchères de fréquences 6G en 2028. La FCC agit de manière énergique pour mettre aux enchères de larges portions de spectre afin de répondre aux besoins en matière de communications sans fil, qui connaissent une croissance rapide, ainsi qu’aux technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, les voitures autonomes, les capteurs connectés et d’autres applications.

"Cela renforce la concurrence. Cela fait baisser les prix pour les consommateurs. Cela rapporte de l'argent au Trésor", a déclaré M. Carr, soulignant qu'une précédente vente aux enchères avait permis de lever des fonds pour remplacer les équipements chinois présents dans les réseaux américains, qui suscitaient des inquiétudes en matière de sécurité nationale.

Une étude publiée par l’association du secteur de la téléphonie mobile CTIA indique qu’en 2025, les Américains ont consommé 159 300 milliards de mégaoctets de données, soit 20 % de plus qu’en 2024.

L’IA connaît une croissance trois fois plus rapide que le trafic mobile classique et devrait représenter près d’un tiers de l’ensemble du trafic haut débit d’ici 2034, a précisé la CTIA.