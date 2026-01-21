Un responsable américain affirme que la FAA n'est pas un obstacle à la certification des Boeing MAX 7 et 10

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 7, pas de Boeing dans l'immédiat) par David Shepardson

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré mercredi que l'agence n'était pas un obstacle à l'obtention par Boeing

BA.N de la certification de deux nouvelles variantes du Boeing 737 MAX.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré aux journalistes après un discours à Washington que l'agence avait consacré des ressources importantes pour aider Boeing à obtenir la certification du 737 MAX 7, plus petit, et du MAX 10, plus grand, "mais Boeing doit encore faire son travail (...). Nous ne pouvons que les aider à y parvenir, mais ils doivent faire le travail, et c'est ce qu'ils font." M. Bedford a ajouté: "Je ne pense pas que la FAA soit un obstacle à la certification du 7 et du -10."

Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Au début du mois, Reuters a rapporté que la FAA avait approuvé le passage du MAX 10 à la deuxième phase d'essais en vol dans le cadre de la campagne de certification longtemps retardée de l'avion, selon une source familière avec le programme.

Les dirigeants de Boeing ont déjà déclaré qu'ils espéraient terminer la certification cette année pour les MAX 7 et 10, les variantes les plus petites et les plus grandes du populaire jet monocouloir. La société a plus de 1 200 commandes pour le MAX 10 dans son carnet de commandes, selon la société d'analyse de données aéronautiques Cirium.

Boeing a subi des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs. Le constructeur américain a également été confronté à des retards dans la certification de son gros porteur 777X. En octobre, la FAA a donné à Boeing l'autorisation d'augmenter la production du 737 MAX à 42 ‍planes par mois, mettant fin à un plafond de 38 avions en place depuis janvier 2024.

Au début du mois, Alaska Airlines a commandé 105 avions MAX 10 et le directeur général d'Alaska, Ben Minicucci, a déclaré qu'il était convaincu que le MAX 10 serait certifié cette année. M. Bedford et son prédécesseur Mike Whitaker ont tous deux appelé à une réforme du processus de certification. M. Bedford a déclaré que la FAA avait mis en place quelques projets "Skunk Works" en collaboration avec l'industrie "pour voir comment rationaliser le processus...". Je ne préjugerai pas du résultat."