Un réseau environnemental texan prévoit de protester contre les réunions des analystes de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber et Echo Wang

Des militants écologistes prévoient de manifester devant les installations de lancement Starbase de SpaceX mardi avant l'introduction en bourse très attendue de la société d'Elon Musk, faisant pression sur les grands fonds de pension publics pour qu'ils évitent l'opération en raison des inquiétudes liées à la pollution causée par les lancements de fusées et aux problèmes de sécurité.

Le South Texas Environmental Justice Network a déclaré que ses membres prévoyaient de manifester devant l'entrée principale de l'installation mardi, alors que SpaceX entame trois jours de visites et de réunions avec des analystes boursiers de Wall Street.

La cofondatrice du réseau, Bekah Hinojosa, a déclaré qu'elle exhortait les investisseurs à boycotter l'introduction en bourse et qu'elle avait fait pression sur le bureau du contrôleur de la ville de New York, Mark Levine, pour qu'il n'achète pas d'actions de la société pour les régimes de retraite de la ville.

Les lancements de fusées de la société depuis sa base Starbase à Boca Chica, au Texas, ont fait trembler l'appartement de Bekah Hinojosa, situé à Brownsville, non loin de là. Bekah Hinojosa s'inquiète également du fait que les flammes émises par les fusées pourraient déclencher des incendies dans le paysage aride du sud du Texas.

"Ce n'est pas très agréable d'avoir l'impression d'être bombardé par Elon Musk", a déclaré Bekah Hinojosa lors d'une interview lundi.

Elle a ajouté qu'elle avait eu plusieurs conversations avec le bureau de Mark Levine au sujet de SpaceX. Un représentant du contrôleur a refusé de commenter.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les préoccupations de Bekah Hinojosa soulignent le dilemme auquel sont confrontés les actionnaires potentiels de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Les actionnaires, en particulier les dirigeants des fonds de pension du secteur public dans les États à tendance démocrate, mettent souvent en avant les questions de conservation. Ils ont également passé des années à faire valoir, en vain, qu'Elon Musk avait besoin de plus de contrôle à la tête de son constructeur automobile Tesla et de la plateforme de médias sociaux X.

Pourtant, certains de ces mêmes fonds pourraient désormais soutenir la prochaine entreprise d'Elon Musk, soit en achetant directement des actions lors de l'introduction en bourse, soit en ajoutant l'entreprise aux indices qui guident leurs investissements.

SpaceX a commencé à effectuer des lancements à partir de la base Starbase en 2019 et celle-ci est devenue le centre de fabrication du vaisseau spatial Starship et de la fusée Super Heavy Booster de la société.

Ce succès s'est accompagné de difficultés sur le site, notamment une explosion lors d'un lancement en 2023 qui a projeté un nuage de béton pulvérisé au-dessus d'une petite ville voisine et déclenché un incendie au sol. Depuis, la société a modernisé son pas de tir en y installant un système de refroidissement à l'eau, bien qu'elle ait été confrontée à des problèmes liés à l'obtention du permis pour ce processus.