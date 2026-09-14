Un relèvement chez UBS euphorise Campari

(Zonebourse.com) - Davide Campari-Milano gagne 4,2% à 5,96 EUR et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Milan (-0,6% sur le FTSE MIB), soutenu par un relèvement de recommandation d'UBS sur le titre de la maison italienne de boissons alcoolisées.
L'établissement financier helvétique adopte désormais une recommandation "achat", contre "neutre" précédemment, avec un objectif de cours porté de 6,1 à 7 EUR, une nouvelle cible recelant un potentiel de hausse de 22% pour l'action du numéro six mondial des spiritueux par rapport à son dernier cours de clôture.
Dans le résumé de sa note, UBS met en avant une inflexion positive du portefeuille aux Etats-Unis, un positionnement favorable sur le segment des boissons prêtes à consommer (RTD), un potentiel de hausse de la marge brute pour 2026 et un saut qualitatif du free cash-flow en 2027 susceptible de soutenir une rémunération accrue des actionnaires.
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