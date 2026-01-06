Un réaménagement du calendrier étudié pour le projet GSI (Nexans)
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 08:17
Si ces ajustements affectent la date de livraison, ils n'ont pas d'impact sur la guidance 2028 de Nexans, "grâce à la solidité du carnet de commandes et à la mise en oeuvre proactive d'actions visant à compenser tout impact potentiel dès 2026".
Le fabricant de câbles affirme exécuter le projet GSI "conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies depuis 2023", et rester "pleinement engagé dans l'exécution de ce projet aux côtés de son client".
Indépendamment du projet GSI, Nexans reste "très confiant dans les perspectives de croissance à long terme de son activité PWR-Transmission, portée par des tendances structurelles fortes et un carnet de commandes solide et diversifié".
Valeurs associées
|130,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,96%
A lire aussi
-
Nvidia , qui fournit l'écrasante majorité des puces pour l'intelligence artificielle (IA), a démarré la production de ses nouveaux processeurs Vera et Rubin, plus rapides et moins gourmands en énergie que leurs prédécesseurs, a annoncé lundi le PDG Jensen Huang. ... Lire la suite
-
* SECTEUR PÉTROLIER - L'administration de Donald Trump prévoit de rencontrer dans le courant de la semaine des dirigeants de compagnies pétrolières américaines pour évoquer le développement de la production de pétrole au Venezuela après l'arrestation du président ... Lire la suite
-
Le spécialiste français de l'uranium Orano a obtenu un soutien de 900 millions de dollars des Etats-Unis en vue de construire une usine de production d'uranium enrichi sur le sol américain, a annoncé le groupe lundi soir. "Orano a été sélectionné par le Département ... Lire la suite
-
Nvidia , qui fournit l'écrasante majorité des puces pour l'intelligence artificielle (IA), a démarré la production de ses nouveaux processeurs Vera et Rubin, plus rapides et moins gourmands en énergie que leurs prédécesseurs, a annoncé lundi le PDG Jensen Huang. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer