Un rapport de l'armée américaine fait état de défaillances systématiques dans l'accident survenu en 2025 entre un hélicoptère et un avion à réaction, qui a coûté la vie à 67 personnes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le NTSB, l'armée a réalisé des progrès dans la mise en œuvre des recommandations, mais il lui reste encore du travail à accomplir

* Un rapport de l'armée met en évidence une série de défaillances et formule des dizaines de recommandations en matière de sécurité

* La FAA a restreint les vols d'hélicoptères à proximité des grands aéroports après la collision

(Ajout des commentaires de l'armée, du NTSB et de la famille; aucune réaction immédiate de la FAA dans les paragraphes 4 à 13)

par David Shepardson

La collision entre un avion régional d’American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l’armée près de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington l’année dernière, qui a coûté la vie à 67 personnes, était le résultat de plusieurs défaillances systémiques, selon un rapport d’enquête de l’armée américaine consulté par Reuters.

Ce rapport, jusqu’alors non divulgué et achevé en mai, formule une série de recommandations de sécurité et indique que le facteur clé réside dans deux interruptions de transmission radio qui ont empêché l’équipage de l’hélicoptère de recevoir des informations cruciales de la part du contrôle aérien.

Le rapport a également mis en évidence un certain nombre d’autres problèmes, notamment des défaillances techniques du Black Hawk et une tendance des équipages d’hélicoptères à ne pas effectuer le nombre minimum d’heures de vol requis tous les six mois. Il indique que de nombreux hélicoptères du bataillon de l’armée — y compris celui impliqué dans la collision de janvier 2025 — n’étaient pas équipés de systèmes d’alerte de trafic et d’évitement de collision.

Le rapport a également souligné que la collaboration entre l’armée et l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) concernant les incidents impliquant des hélicoptères dans la région de Washington avant la collision était insuffisante et qu’un groupe de travail "n’avait pas abordé les violations de l’espace aérien, les rapports d’incidents évités de justesse ni les écarts de conduite des pilotes".

La présidente du Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré dans une lettre adressée à l’armée le 1er octobre que celle-ci avait réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de la collision. Elle a toutefois ajouté que des efforts supplémentaires étaient nécessaires, car "le système de sécurité aérienne de l’armée n’a pas réussi à détecter, interpréter et agir de manière cohérente face aux signaux de dangers latents, ce qui a entraîné une dégradation de l’assurance de la sécurité, de l’apprentissage organisationnel et de la culture de sécurité".

Le rapport du NTSB sur l’accident survenu en janvier a révélé qu’une série de défaillances de la FAA était en grande partie responsable de la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de deux décennies.

Le rapport de l’Armée a souligné que l’hélicoptère ne transmettait pas les données de localisation essentielles à la sécurité, connues sous le nom d’ADS-B Out, en raison d’un entretien inadéquat. À la suite de l’incident, l’Armée a émis un message de sécurité urgent ordonnant l’inspection de tous les transpondeurs de ses aéronefs afin de garantir le bon fonctionnement de l’ADS-B Out, et l’ensemble des 3 600 hélicoptères de l’Armée ont été inspectés d’ici juillet 2025.

Le rapport a également souligné que l’armée n’avait pas remédié aux problèmes ayant conduit l’hélicoptère à fournir des données d’altitude inexactes et a proposé une série de recommandations pour y remédier. Il a également indiqué que l’armée avait besoin d’équipements de vision nocturne plus performants pour ses pilotes.

Le rapport de l’armée a également critiqué le contrôle aérien de la FAA pour avoir utilisé "une terminologie non standard pour diriger le trafic aérien et fournir des avis de trafic incomplets".

La FAA n’a pas immédiatement réagi. L’Armée a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle avait mis en place des formations et des contrôles de surveillance plus rigoureux, et qu’elle avait mené à bien de nouvelles inspections de sécurité des hélicoptères ainsi que des tests de prise de conscience de l’altitude. Elle a également indiqué qu’elle cherchait à conclure un accord de partage de données avec la FAA afin d’aider à identifier les risques potentiels de collision en vol.

Le rapport préconise également une amélioration de la formation des pilotes militaires à proximité des aéroports commerciaux de Washington et de Baltimore, ainsi qu’un réexamen des opérations d’hélicoptères de l’armée à proximité des grandes villes aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon et en Allemagne.

Le Congrès débat toujours d’un projet de loi sur la sécurité aérienne après que les législateurs ont adopté des versions concurrentes. La famille du copilote Sam Lilley, tué dans la collision, a déclaré que le rapport de l’armée montrait que "le système avait failli à tout le monde cette nuit-là. Le rapport de l’armée reconnaît des défaillances concernant des problèmes connus d’altimètres, le signalement des quasi-collisions, la formation, l’atténuation des risques et la culture de la sécurité".