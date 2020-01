Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un rapport accuse Ryad d'avoir piraté le téléphone de Jeff Bezos Reuters • 22/01/2020 à 16:24









(Actualisé avec publication du rapport) WASHINGTON, 22 janvier (Reuters) - Il existe des signes d'une "possible implication" du prince héritier d'Arabie saoudite dans le piratage du téléphone de Jeff Bezos, selon un rapport publié mercredi par deux experts des Nations unies, qui réclament une "enquête immédiate". Les conclusions auxquelles sont parvenus Agnès Callamard, rapporteure spéciale de l'Onu sur les exécutions extra-judiciaires, et David Kaye, chargé de la liberté d'expression, corroborent les soupçons de spécialistes mandatés par le fondateur et patron d'Amazon AMZN.O . A Davos, le prince Faiçal ben Farhan al Saoud, ministre saoudien des Affaires étrangères, a jugé "absurdes" ces accusations qui visent Mohammed ben Salman. "L'idée que le prince héritier pirate le téléphone de Jeff Bezos est complètement idiote", a déclaré le prince Faiçal dans une interview à Reuters. Les faits se seraient produits en 2018, quelque mois avant le meurtre en octobre du journaliste Jamal Khashoggi, lequel écrivait régulièrement dans le Washington Post, propriété de Jeff Bezos. "Les informations que nous avons reçues laissent soupçonner une possible implication du prince héritier dans la surveillance de M. Bezos dans le but d'influencer, si ce n'est d'étouffer l'actualité saoudienne par le Washington Post", peut-on lire dans le rapport des experts. Ces soupçons justifient l'ouverture d'une "enquête immédiate", sous la conduite des Etats-Unis notamment, portant sur "l'implication personnelle, directe, continue et étalée sur plusieurs années du prince héritier dans les efforts destinés à prendre pour cible les opposants supposés", lit-on également. Le téléphone portable de Jeff Bezos aurait été piraté après la réception d'une vidéo vérolée envoyée depuis un compte de messagerie WhatsApp appartenant au prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, selon les auteurs du rapport. Dans la foulée, des volumes exceptionnels de données auraient été téléchargées depuis le GSM du milliardaire. Le contenu du rapport des Nations unies risque d'envenimer davantage les relations entre Jeff Bezos et le royaume saoudien, qui a admis sa responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi. (Joseph Menn Hesham et Abdul Khalek, avec Jeffrey Dastin à San Francisco, version française Nicolas Delame et Simon Carraud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

