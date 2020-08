Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un rabbin tué par un Palestinien près de Tel-Aviv Reuters • 26/08/2020 à 18:32









JERUSALEM, 26 août (Reuters) - Un rabbin israélien a été tué mercredi à coups de couteau par un Palestinien dans une rue de Petah Tikva, localité proche de Tel-Aviv, dans le centre de l'Etat hébreu, annonce la police. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a présenté sur Twitter ses condoléances à la famille de Shai Ohayon, qui était âgé de 39 ans, et il a promis que la maison de l'auteur de cette "agression terroriste à l'arme blanche" serait démolie. Selon la police, le meurtrier est un Palestinien de Naplouse, en Cisjordanie, âgé de 46 ans. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir agi pour des motifs "nationalistes", ajoute-t-elle. L'homme, qui a été arrêté avec l'aide de passants, a des antécédents psychiatriques, indique le site d'informations YNet, ajoutant qu'il disposait d'un permis de travail israélien et n'appartenait à aucun mouvement armé. (Jeffrey Heller, version française Jean-Philippe Lefief)

