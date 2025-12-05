Un projet de décarbonation innovant de Veolia en Chine
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 08:00
Ce projet a pour objet la capture et la valorisation des gaz de fumée industriels de la Zone de Développement de Guangzhou, un des principaux pôles industriels de Chine, grâce à un modèle intégré de "contrôle de la pollution - récupération d'énergie".
La collaboration se concentre sur une technologie innovante de capture et d'utilisation des gaz de combustion industriels qui transforme la chaleur résiduelle en vapeur et en électricité, faisant ainsi de la décarbonation industrielle une activité génératrice de valeur.
"Une fois achevé, le projet permettra une réduction de 200 000 tonnes de carbone par an tout en générant de nouvelles sources d'énergie pour les entreprises locales", précise le groupe français de services aux collectivités.
Valeurs associées
|29,4300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Budget de la Sécu: les députés votent sur les recettes, le gouvernement veut encore croire au compromis
L'Assemblée se prononce vendredi sur la partie recettes du budget de la Sécurité sociale, au lendemain d'une journée marquée par d'intenses tractations entre les députés et le gouvernement qui croit toujours un compromis possible. "Je pense qu'il y a une majorité ... Lire la suite
-
Swiss Re a annoncé vendredi anticiper un résultat net de 4,5 milliards de dollars (3,86 milliards d'euros) en 2026, une prévision inférieure aux 4,81 milliards de dollars attendus par les analystes, selon un consensus compilé par Visible Alpha. A l'occasion d'une ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent la publication d'une série de données économiques et attendent de découvrir si la Réserve fédérale américaine (Fed) va baisser ses taux la semaine prochaine. ... Lire la suite
-
Vous voulez diversifier votre portefeuille boursier ? Les deux grands constructeurs automobiles que sont Ferrari et Porsche sont cotés en bourse, respectivement depuis 2015 et 2022. Lequel préférer ? Plutôt Porsche ou Ferrari ? Avant d'acquérir des actions de l'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer