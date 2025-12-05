 Aller au contenu principal
Un projet de décarbonation innovant de Veolia en Chine
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 08:00

A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, Veolia annonce avoir signé un accord de partenariat avec Science City Guangzhou Investment Group Co, pour codévelopper un projet de décarbonation innovant.

Ce projet a pour objet la capture et la valorisation des gaz de fumée industriels de la Zone de Développement de Guangzhou, un des principaux pôles industriels de Chine, grâce à un modèle intégré de "contrôle de la pollution - récupération d'énergie".

La collaboration se concentre sur une technologie innovante de capture et d'utilisation des gaz de combustion industriels qui transforme la chaleur résiduelle en vapeur et en électricité, faisant ainsi de la décarbonation industrielle une activité génératrice de valeur.

"Une fois achevé, le projet permettra une réduction de 200 000 tonnes de carbone par an tout en générant de nouvelles sources d'énergie pour les entreprises locales", précise le groupe français de services aux collectivités.

