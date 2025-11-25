 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Quatre nouvelles arrestations après le cambriolage du Louvre
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 14:54

Le musée du Louvre à Paris

Le musée du Louvre à Paris

Quatre nouveaux suspects originaires de la région parisienne ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du Louvre, a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.

Les suspects, deux hommes âgés de 38 et 39 ans et deux femmes âgées de 31 et 40 ans, doivent être entendus par les enquêteurs, a ajouté la procureure.

Selon le quotidien Le Parisien, le quatrième membre du commando qui a commis le spectaculaire cambriolage du musée parisien le 19 octobre dernier ferait partie des personnes arrêtées mardi.

Dans son communiqué, la procureure rappelle que quatre personnes ont déjà été mises en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après le casse.

(Rédigé par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank