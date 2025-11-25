France: Quatre nouvelles arrestations après le cambriolage du Louvre

Le musée du Louvre à Paris

Quatre nouveaux suspects originaires de la région parisienne ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du Louvre, a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.

Les suspects, deux hommes âgés de 38 et 39 ans et deux femmes âgées de 31 et 40 ans, doivent être entendus par les enquêteurs, a ajouté la procureure.

Selon le quotidien Le Parisien, le quatrième membre du commando qui a commis le spectaculaire cambriolage du musée parisien le 19 octobre dernier ferait partie des personnes arrêtées mardi.

Dans son communiqué, la procureure rappelle que quatre personnes ont déjà été mises en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après le casse.

