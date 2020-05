Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un prix Pulitzer de la photographie décerné à l'agence Reuters Reuters • 05/05/2020 à 04:19









(corrige catégorie du prix §3) 5 mai (Reuters) - L'agence Reuters a remporté lundi un prix Pulitzer, dans la catégorie photographies "breaking news", pour ses reportages photographiques sur les manifestations anti-gouvernementales de l'an dernier à Hong Kong qui ont donné lieu à des heurts. Il s'agit de la huitième récompense de l'agence depuis 2008, et la cinquième au cours des trois dernières années. La rédaction de Reuters a aussi été finaliste du prix Pulitzer du reportage international, remporté par le New York Times. Le prix du journalisme de service public a été remporté par The Anchorage Daily News, en collaboration avec ProPublica, pour avoir révélé qu'un tiers des villages d'Alaska - où résident principalement des communautés indigènes - ne disposaient d'aucune protection policière, une situation qui laissait notamment libre cours à des abus sexuels croissants. Les prix Pulitzer, distinctions les plus prestigieuses de la presse américaine, sont décernés depuis 1917. (Joseph Ax; version française Jean Terzian)

